Ukraine dringt auf europäisches Raketenabwehrsystem

Kiew, ⁠19. Apr (Reuters) - Europa muss nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein eigenes Abwehrsystem gegen ballistische Raketen aufbauen. Die Ukraine führe bereits Gespräche ‌mit mehreren Staaten über dessen Entwicklung, sagte Selenskyj am Sonntag im Fernsehen. "Wir müssen innerhalb eines ⁠Jahres unser ⁠eigenes System zur Abwehr ballistischer Raketen aufbauen", erklärte er. Dies sei eine extrem schwierige, jedoch realistische Aufgabe. Er habe das Vorhaben bereits mit wichtigen europäischen Ländern besprochen, ohne ‌diese namentlich zu nennen.

Der Schutz ‌vor solchen Angriffen gehört zu den größten Herausforderungen für die Ukraine, da Russland mit diesen Waffen ⁠gezielt Kraftwerke und Stromnetze des Landes angreift. Bislang ‌können nur bestimmte Raketen ⁠des US-Systems Patriot die russischen Geschosse abfangen. Diese sind jedoch wegen ihres verstärkten Einsatzes in der Golfregion zunehmend knapp. Das ‌einzige europäische System, ⁠das französisch-italienische SAMP/T, wird in ⁠relativ geringen Stückzahlen produziert. Der Hersteller der ukrainischen Flamingo-Marschflugkörper, Fire Point, hatte der Nachrichtenagentur Reuters in diesem Monat mitgeteilt, er verhandle mit europäischen Unternehmen über die Einführung eines neuen, kostengünstigen Luftabwehrsystems im kommenden Jahr.

(Bericht von Pavel PolityukBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)