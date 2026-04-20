Unicredit legt heute Details zur Commerzbank vor

Die italienische Großbank Unicredit wirft der von ihr umworbenen Commerzbank eine unzureichende Vorbereitung ‌auf künftige Herausforderungen vor. Das Frankfurter Geldhaus sei übermäßig auf kurzfristige ⁠Ergebnisse ⁠ausgerichtet, teilte UniCredit am Montag mit. Die Commerzbank solle sich für die Zukunft neu aufstellen, das Umsatzwachstum beschleunigen und ‌sich auf Investitionen und ‌den Wandel konzentrieren. Unicredit-Chef Andrea Orcel werde dazu um 09.00 ⁠Uhr eine Telefonkonferenz abhalten.

Unicredit hatte im ‌März ein 35 ⁠Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt, an der sie bereits fast 30 ‌Prozent ⁠der Anteile hält. Damit ⁠will sie die 30-Prozent-Hürde überspringen, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen.