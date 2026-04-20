Mögliche Übernahme

Unicredit legt heute Details zur Commerzbank vor

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die italienische Großbank Unicredit wirft der von ihr umworbenen Commerzbank eine unzureichende Vorbereitung ‌auf künftige Herausforderungen vor. Das Frankfurter Geldhaus sei übermäßig auf kurzfristige ⁠Ergebnisse ⁠ausgerichtet, teilte UniCredit am Montag mit. Die Commerzbank solle sich für die Zukunft neu aufstellen, das Umsatzwachstum beschleunigen und ‌sich auf Investitionen und ‌den Wandel konzentrieren. Unicredit-Chef Andrea Orcel werde dazu um 09.00 ⁠Uhr eine Telefonkonferenz abhalten.

Unicredit hatte im ‌März ein 35 ⁠Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt, an der sie bereits fast 30 ‌Prozent ⁠der Anteile hält. Damit ⁠will sie die 30-Prozent-Hürde überspringen, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen.

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