UniCredit plant bei Commerzbank-Übernahme Abbau von Bürokratie und Management

Mailand, 20. ⁠Apr (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit plant im Falle einer Übernahme der Commerzbank deutliche Einschnitte beim Management und den Abbau von Bürokratie. Etwa 60 Prozent der angestrebten Einsparungen sollen aus Bereichen außerhalb ‌des Personalwesens sowie aus Nicht-Kernaktivitäten im internationalen Netzwerk und damit nicht in Deutschland stammen, sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel am Montag. ⁠Die restlichen ⁠40 Prozent sollen vor allem durch die Streichung von Führungspositionen und den Abbau einer "ausufernden" Bürokratie erreicht werden. Wenn es bei der Commerzbank so weitergehe wie bisher, seien weitere Umstrukturierungen ohnehin unvermeidlich.

Eine Anpassung des Unicredit-Übernahmeangebots für das Frankfurter Bankhaus schloss ‌Orcel nicht aus. Dies hänge jedoch von ‌der Annahmequote und der Transparenz der Commerzbank ab. Sollte UniCredit durch die Offerte die Kontrolle erlangen, werde die Commerzbank zunächst für ⁠18 Monate als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Die behördlichen Genehmigungen würden ohnehin ‌erst Ende 2027 vorliegen. Sollte ⁠das Angebot nicht zur Kontrolle führen, werde UniCredit zwölf bis 18 Monate lang keine weiteren Schritte zur Kontrollübernahme unternehmen.

UniCredit hatte im März eine 35 Milliarden Euro schwere Offerte ‌für das zweitgrößte deutsche ⁠Geldhaus vorgelegt, die in eigenen Aktien ⁠bezahlt werden soll. Zuvor hatten die Italiener seit September 2024 trotz starken politischen Widerstands in Deutschland einen Anteil von knapp 30 Prozent an der Commerzbank aufgebaut. UniCredit erklärte am Montag, die Commerzbank sei nicht ausreichend auf künftige Herausforderungen vorbereitet und konzentriere sich zu sehr auf kurzfristige Ziele.

(Bericht von Cristina Carlevaro und Linda Pasquini; geschrieben von Jörn Poltz, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)