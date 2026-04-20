USA kapern iranisches Schiff

Dubai, 20. Apr (Reuters) - Eine Verlängerung der zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran steht nach der Kaperung eines iranischen Frachtschiffs durch US-Streitkräfte auf der Kippe. Die Regierung in Teheran kündigte am Montag Vergeltung an und lehnte eine Teilnahme an neuen Friedensgesprächen vorerst ab. Der Iran warf den USA staatlichen Medien zufolge "bewaffnete Piraterie" vor. Das Militär sei bereit gewesen, sich der "eklatanten Aggression" entgegenzustellen, habe jedoch wegen der Familien der Besatzungsmitglieder an Bord davon abgesehen. Die Waffenruhe läuft in der Nacht zum Mittwoch aus.

Das US-Militär hatte am Sonntag ‌nach einer sechsstündigen Konfrontation auf ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff geschossen, das auf dem Weg in den Hafen von Bandar Abbas war. Dabei seien die Motoren außer Gefecht gesetzt worden. Das US-Zentralkommando veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie sich Marineinfanteristen von Hubschraubern auf das Schiff abseilen. Die USA halten eine Blockade ⁠iranischer Häfen aufrecht. Deshalb hält ⁠der Iran seine Sperre der Straße von Hormus aufrecht. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge stand fast vollständig still. In den vergangenen zwölf Stunden hat es lediglich drei Durchfahrten gegeben, wie Schifffahrtsdaten zeigen.

Die Sorge vor einem Scheitern der Feuerpause trieb die Ölpreise um mehr als sechs Prozent in die Höhe und sorgte für Kursverluste an den Aktienmärkten. Durch die Straße von Hormus wird normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Angebots an Öl und Flüssiggas transportiert.

"MASSLOSE FORDERUNGEN"

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, sagte, die Regierung in Washington habe gezeigt, dass sie den diplomatischen Prozess nicht ernst nehme. Teheran werde seine Forderungen nicht ändern und akzeptiere bei der Wahrung nationaler Interessen keine Fristen ‌oder Ultimaten. Die USA beharrten auf unvernünftigen und unrealistischen Positionen, erklärte er weiter. Teheran begründete die Absage ‌neuer Gespräche zudem mit der anhaltenden Blockade iranischer Häfen, der drohenden Rhetorik, den wechselnden Positionen Washingtons und dessen "maßlosen Forderungen".

Ein hochrangiger iranischer Insider sagte, das Vorgehen der USA untergrabe die Aussicht auf Frieden. Die Verteidigungsfähigkeiten des Landes, einschließlich des Raketenprogramms, stünden nicht zur Disposition. Der iranische Erste Vizepräsident Mohammadresa Aref schrieb in den sozialen Medien, man könne nicht die iranischen Ölexporte einschränken ⁠und gleichzeitig kostenlose Sicherheit für andere erwarten. "Die Wahl ist klar: Entweder ein freier Ölmarkt für alle oder das Risiko erheblicher Kosten für alle."

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gewarnt, ‌die USA würden jede Brücke und jedes Kraftwerk im Iran zerstören, sollte das Land seine ⁠Bedingungen ablehnen. Der Iran entgegnete, im Falle eines Angriffs auf seine zivile Infrastruktur werde man Kraftwerke und Meerwasserentsalzungsanlagen in den benachbarten arabischen Golfstaaten attackieren.

Eigentlich hatten die USA gehofft, kurz vor Ablauf der Waffenruhe neue Verhandlungen in Pakistan zu beginnen. Trump kündigte an, seine Gesandten würden am Montagabend in Islamabad eintreffen. Einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge sollte die Delegation von Vizepräsident JD Vance geleitet werden, der bereits vor einer Woche die erste Gesprächsrunde geführt ‌hatte. Zudem sollten Trumps Gesandter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner teilnehmen. Trump erklärte ⁠jedoch später gegenüber den Sendern ABC News und MS Now, dass ⁠Vance nicht reisen werde.

EUROPÄER FÜRCHTEN OBERFLÄCHLICHES ABKOMMEN

In Pakistan liefen die Vorbereitungen für die Gespräche dennoch auf Hochtouren. In der Hauptstadt Islamabad seien fast 20.000 Angehörige von Polizei, Paramilitärs und Armee im Einsatz, sagten Regierungs- und Sicherheitsvertreter. Der pakistanische Vermittler, Feldmarschall Asim Munir, hatte Trump nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen mitgeteilt, die US-Blockade der iranischen Häfen sei ein Hindernis für die Gespräche. Trump habe geantwortet, er werde diesen Rat prüfen.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, der die iranische Verhandlungsdelegation leitet, hatte am Samstag von Fortschritten gesprochen. Bei den Themen Atomprogramm und Straße von Hormus lägen die Positionen jedoch noch weit auseinander.

Europäische Verbündete befürchten, dass das US-Verhandlungsteam auf ein schnelles, oberflächliches Abkommen dringt, das monate- oder jahrelange, technisch komplexe Folgegespräche nach sich ziehen würde. Trump hatte die Europäer wiederholt dafür kritisiert, dass sie seine Kriegsanstrengungen nicht unterstützten. Der seit acht Wochen andauernde Krieg hat zum schwersten Schock für die weltweite Energieversorgung in der Geschichte geführt.

Seit Beginn der Kämpfe am 28. Februar wurden Tausende ⁠Menschen durch US-israelische Angriffe im Iran sowie bei einer parallel verlaufenden israelischen Invasion im Libanon getötet. Auch dort gilt derzeit eine Waffenruhe. Der Iran hatte auf die Angriffe mit Raketen und Drohnen gegen Israel und nahe gelegene arabische Länder reagiert, in denen US-Stützpunkte angesiedelt sind.