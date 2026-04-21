Airbus kauft französische Firma Quarkslab

Der europäische Flugzeugbauer Airbus stärkt seine Rüstungs- und Raumfahrt-Sparte mit dem französischen Cybersicherheits-Spezialisten Quarkslab. Airbus wolle mit dem Kauf der 2011 gegründeten ‌Firma mit rund 100 Mitarbeitern in Paris und Rennes seine Position als "vertrauenswürdiger, unabhängiger Partner für ⁠französische ⁠Behörden ausbauen", erklärte das Unternehmen am Dienstag. Quarkslab arbeitet schon jetzt mit Airbus zusammen. Firmengründer und Vorstandschef Fred Raynal hatte seine Karriere in der Cyber-Sparte des Konzerns begonnen. Bei ‌Quarkslab war 2020 der französische ‌Finanzinvestor Tikehau eingestiegen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Quarkslab verspricht seinen Kunden vor allem in der Rüstungs- ⁠und Luftfahrtbranche Schutz vor Cyberattacken auf ihre Software ‌und vor Manipulationen mit ⁠Hilfe von Künstlicher Intelligenz. "Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeiten, um den digitalen Schutzschild zu bauen, mit dem unsere Heimatländer und ihre Verbündeten ‌den Vorsprung in ⁠der Cybersicherheit aufrecht erhalten ⁠können", sagte Airbus-Rüstungsmanager Francois Lombard.

Cyber-Angriffe werden immer mehr zum Mittel elektronischer Kriegsführung. Erst im März hatte Airbus die britische Ultra Cyber Ltd übernommen. Die deutsche Infodas gehört bereits seit 2024 zu dem französisch-deutschen Konzern.