AKTIE IM FOKUS: TAG auf 7-Wochen-Hoch - Barclays hebt Aktie auf 'Overweight'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TAG Immobilien haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit Anfang März auf eine positive Analystenstudie reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere des Immobilienkonzerns 1,6 Prozent im Plus bei 15,77 Euro und haben damit ihre V-förmige Erholung der vergangenen Wochen fortgesetzt.

Nach dem Zwischenhoch Ende Februar bei 16,80 Euro waren die Titel innerhalb von gut drei Wochen um mehr als 28 Prozent abgesackt. Seit dem Zwischentief bei 12,03 Euro vor rund vier Wochen hatten sie sich um fast ein Drittel wieder erholt.

Die britische Investmentbank Barclays stufte die TAG-Aktien am Dienstag von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 15,20 auf 17,30 Euro. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet vom Unternehmen auf Fünfjahressicht eine Ergebnissteigerung von durchschnittlich 5,5 Prozent pro Jahr. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements ebenso positiv, wie das Geschäft als Projektentwickler in Polen./edh/jha/