Aktien Europa Schluss: Nahost-Unsicherheit treibt Kurse ins Minus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstagnachmittag ihre zuvor erzielten Gewinne abgegeben. Die Nervosität der Anleger vor der bald auslaufenden Feuerpause im Iran-Krieg verdrängte die zuvor noch im Vordergrund stehende Hoffnung auf neue Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial war ins Minus gedreht, während die Ölpreise wieder zulegten.

Der EuroStoxx 50 testete im Tagesverlauf erneut die 6.000-Punkte-Marke - einmal mehr ohne Erfolg, denn der Leitindex der Eurozone ging 0,88 Prozent tiefer bei 5.930,25 Punkten über die Ziellinie. Außerhalb des Euroraums gab der schweizerische SMI um 1,13 Prozent auf 13.134,14 Zähler nach. Der britische FTSE 100 verlor 1,05 Prozent auf 10.498,09 Punkte.

Kurz bevor in der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Zeit die 14-tägige Waffenruhe abläuft, bleibt eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Teheran und den Vereinigten Staaten ungewiss. Von iranischer Seite fehlten eindeutige offizielle Signale für eine weitere Dialogbereitschaft. Zentraler Streitpunkt bleibt die US-Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen, die US-Präsident Donald Trump erst nach einer Einigung aufheben will./tih/he