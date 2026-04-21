Aktien Frankfurt: Dax moderat im Plus - Unsicherheit bleibt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinen Verlusten zum Wochenauftakt etwas erholt. Er präsentierte sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen in Nahost in robuster Verfassung. Gleichwohl ist Unsicherheit zu spüren vor dem Ende der Waffenruhe im Iran.

Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex noch 0,39 Prozent auf 24.512,00 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Werten legte um 0,48 Prozent auf 31.658 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,2 Prozent aufwärts.

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. US-Vizepräsident JD Vance soll für neue Gespräche mit dem Iran unterwegs nach Pakistan sein. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens aber noch keine Vertreter in die pakistanische Hauptstadt Islamabad geschickt, hieß es in einem Bericht.

Dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe ohne handfesten Deal als sehr unwahrscheinlich tituliert habe, trage nicht gerade zur Beruhigung bei, schrieben die Börsen-Experten von Index Radar. Auf der anderen Seite seien Anleger aber harte öffentliche Rhetorik inzwischen gewohnt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs rät bei den Papieren der Allianz zum Kauf bei einem von 410 auf 450 Euro angehobenen Kursziel. Analyst Andrew Baker betonte die robuste Gewinnentwicklung des Versicherers. Die Allianz-Aktien legten um 1,9 Prozent zu in Richtung ihres Rekordhochs aus dem Jahr 2000 und zählten am Dienstag zu den stärksten Dax -Werten.

Die Anteile von Beiersdorf fielen dagegen nach Umsatzzahlen um 3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, hieß es von der kanadischen Bank RBC mit Verweis auf das überraschend schwache Wachstum der Marke Nivea.

Die Papiere von Sartorius und Merck KGaA reagierten positiv auf die Quartalszahlen des US-amerikanischen Life-Science- und Diagnostikkonzerns Danaher . Sartorius kletterten auf den höchsten Stand seit Ende Januar und gewannen zuletzt noch 3,7 Prozent. Merck verbuchten Aufschläge von 1,4 Prozent.

Redcare Pharmacy verteuerten sich um 6 Prozent. Im Handel wurde zur Begründung für die Kursgewinne auf die Diskussion über höhere Zuzahlungen von Patienten als Teil einer deutschen Kassenreform hingewiesen. Sollte diese politisch umgesetzt werden, dürften Patienten verstärkt auf preisgünstigere Alternativen zur klassischen Apotheke setzen, hieß es./ajx/jha/