AKTIEN IM FOKUS: Zahlen und Ausblick von Danaher treiben Merck und Sartorius an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Zahlen des Diagnostik- und Biotechnologiekonzerns Danaher sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag gut angekommen. Mit den Aktien von Merck KGaA und Sartorius reagierten zwei Papiere der Branche positiv auf das Zahlenwerk des US-Unternehmens.

Während Merck KGaA im Dax um 2,1 Prozent zulegten, stiegen Sartorius im MDax um 4,4 Prozent. Danaher verteuerten sich US-vorbörslich um 2,2 Prozent.

Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang./bek/jha/