ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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