ANALYSE-FLASH: RBC hebt Commerzbank auf 'Outperform' und Kursziel auf 43 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 37 auf 43 Euro angehoben. Analystin Anke Reingen erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das Finanzinstitut seine Eigenkapitalrendite langfristig steigern wird. Zudem sollte das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme der Commerzbank das Potenzial unterstreichen. Entweder die Commerzbank erziele die erwarteten Ergebnisse aus eigener Kraft, was zu einer weiteren Neubewertung der Aktie führen werde, oder die Unicredit werde die Gelegenheit zur Übernahme nutzen und so den Aktienkurs stützen./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT

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