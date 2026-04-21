ANALYSE-FLASH: RBC hebt Unilever auf 'Sector Perform' - Ziel bleibt 4200 Pence

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever mit einem weiter gültigen Kursziel von 4200 Pence von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Der aktuelle Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns spiegele seine Skepsis mit Blick auf die Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts angemessen wider, begründete James Edwardes Jones seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Das Management wolle sich zwar mehr auf wachstumsstarke Kategorien ausrichten. Doch das daraus resultierende Geschäft werde die gleiche Wettbewerbsposition wie das bestehende haben. Dazu ließen ihn die vorgeschlagenen Änderungen an der Vergütungsstruktur die öffentlich bekundeten Wachstumsambitionen hinterfragen, insbesondere angesichts der eher zurückhaltenden Ziele, die für die Vergütung des Managements maßgeblich seien. Allerdings spiegelten die Konsensprognosen bereits eine vorsichtige Einschätzung der Wachstumsentwicklung wider./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:45 / EDT

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