ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 55 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska zählt den Versorger neben Orsted und Grenergy in zu ihren Branchenfavoriten, wie sie am Montag schrieb. Eine gewonnene Ausschreibungsrunde der britischen Regierung für Offshore-Windenergieanlagen sei klar positiv für das Unternehmen. Zudem markiere das Strategie-Update eine deutliche Veränderung bei der Kapitalverwendung. Die Expertin senkte zwar ihre operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 3 Prozent. Sie hob die Schätzungen für die Jahre 2028 bis 2030 wegen Kapazitätserweiterungen aber um bis zu 8 Prozent an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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