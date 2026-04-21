Anthropic gibt 100 Mrd Dollar für Amazons Cloud-Dienste aus

20. ⁠Apr (Reuters) - Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Start-Up Anthropic wird nach Angaben des US-Onlinehändlers und Technologie-Konzerns Amazon mehr ‌als 100 Milliarden Dollar für dessen Cloud-Technologien ausgeben. Die Summe verteile sich ⁠über ⁠zehn Jahre, teilte Amazon am Montag mit. Zudem werde man ab sofort fünf Milliarden Dollar in Anthropic investieren und in Zukunft ‌weitere 20 Milliarden Dollar, ‌vorbehaltlich bestimmter kommerzieller Meilensteine. Dies komme zu den acht Milliarden Dollar hinzu, ⁠die Amazon bereits in Anthropic investiert ‌habe.

Anthropic will sich ⁠im KI-Wettlauf mit der Veröffentlichung einer Reihe neuer Modelle, deren Schwerpunkt auf Programmierung und Design ‌liegt, einen ⁠Vorsprung vor anderen KI-Anbietern ⁠verschaffen. Amazon wiederum sucht Kunden für seine maßgeschneiderten Chips, die für das KI-Training entwickelt wurden.

(Bericht von Zaheer Kachwala, geschrieben von Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)