Bawag begrenzt für irischen Zukauf die Dividende - Gewinn steigt

Wien, 21. ⁠Apr (Reuters) - Die österreichische Bawag behält zur Finanzierung ihrer Expansion nach Irland einen Teil ihrer Gewinne ein. Um die rund 1,6 Milliarden Euro schwere Übernahme der irischen Bank PTSB aus eigener Kraft zu stemmen, ‌werde der Gewinn des ersten Halbjahres 2026 nicht ausgeschüttet, teilte das Wiener Institut am Dienstag mit. Das maximale Dividendenpotenzial für das ⁠laufende Jahr ⁠sei damit auf die Gewinne des zweiten Halbjahres von etwa 500 Millionen Euro beschränkt. Für 2025 waren 6,25 Euro je Aktie ausgeschüttet worden. Mit dem Mitte April vereinbarten Verkauf trennt sich der irische Staat von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem in der Finanzkrise ‌geretteten Institut. Neben den einbehaltenen Gewinnen sollen ‌auch Maßnahmen zur Kapitaloptimierung bei der Finanzierung helfen.

Bawag-Chef Anas Abuzaakouk bezeichnete die Übernahme von PTSB als transformativen Schritt beim weiteren Aufbau einer paneuropäischen ⁠und US-Bankengruppe. Nach einem erfolgreichen Abschluss werde das Institut über Aktiva ‌von mehr als 100 Milliarden ⁠Euro sowie mehr als fünf Millionen Kunden in sieben Ländern verfügen. Die Transaktion soll sich rasch auszahlen: Bis 2028 erwartet die Bawag durch den Zukauf einen zusätzlichen Nettogewinn von ‌mehr als 250 Millionen Euro.

Rückenwind ⁠für den Expansionskurs liefert ein starkes ⁠operatives Geschäft. Im ersten Quartal steigerte die Bawag ihren Nettogewinn im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 232 Millionen Euro. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag inklusive eines Beteiligungsverkaufs bei 15,4 Prozent. Damit verfüge die Bank über ein Überschusskapital von 650 Millionen Euro, hieß es. Für 2026 bekräftigte das Management das Ziel, einen Nettogewinn von mehr als 960 Millionen Euro zu erzielen.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)