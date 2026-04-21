Beiersdorf-Zahlen, Coinbase im Wandel, Amazon mit Deal

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Beiersdorf – Zahlen zum Jahresstart

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf legt Q1-Zahlen vor. Welche Marken überzeugen, wo hakt es – und warum könnte die zweite Jahreshälfte deutlich wichtiger werden als das erste Quartal?

Coinbase – Aktienhandel auf der Blockchain?

Neue Berichte rund um Coinbase sorgen für Aufmerksamkeit. Geht es jetzt schneller voran bei tokenisierten Aktien und einem digitalen Zugang zu klassischen Börsenwerten?

Amazon – Milliarden für KI-Offensive

Amazon vertieft die Partnerschaft mit Anthropic. Warum dieser Schritt weit über ein gewöhnliches Investment hinausgeht und welche Rolle AWS dabei spielt.