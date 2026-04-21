Beiersdorf-Zahlen, Coinbase im Wandel, Amazon mit Deal
In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Redcare Pharmacy, Beiersdorf, Rheinmetall, STMicroelectronics, Aevex, USA Rare Earth, MP Materials, Apple, Uber, Coinbase und Amazon.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Beiersdorf – Zahlen zum Jahresstart
Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf legt Q1-Zahlen vor. Welche Marken überzeugen, wo hakt es – und warum könnte die zweite Jahreshälfte deutlich wichtiger werden als das erste Quartal?
Coinbase – Aktienhandel auf der Blockchain?
Neue Berichte rund um Coinbase sorgen für Aufmerksamkeit. Geht es jetzt schneller voran bei tokenisierten Aktien und einem digitalen Zugang zu klassischen Börsenwerten?
Amazon – Milliarden für KI-Offensive
Amazon vertieft die Partnerschaft mit Anthropic. Warum dieser Schritt weit über ein gewöhnliches Investment hinausgeht und welche Rolle AWS dabei spielt.
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