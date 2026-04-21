Märkte heute

Beiersdorf-Zahlen, Coinbase im Wandel, Amazon mit Deal

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Redcare Pharmacy, Beiersdorf, Rheinmetall, STMicroelectronics, Aevex, USA Rare Earth, MP Materials, Apple, Uber, Coinbase und Amazon.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Beiersdorf – Zahlen zum Jahresstart

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf legt Q1-Zahlen vor. Welche Marken überzeugen, wo hakt es – und warum könnte die zweite Jahreshälfte deutlich wichtiger werden als das erste Quartal?

Coinbase – Aktienhandel auf der Blockchain?

Neue Berichte rund um Coinbase sorgen für Aufmerksamkeit. Geht es jetzt schneller voran bei tokenisierten Aktien und einem digitalen Zugang zu klassischen Börsenwerten?

Amazon – Milliarden für KI-Offensive 

Amazon vertieft die Partnerschaft mit Anthropic. Warum dieser Schritt weit über ein gewöhnliches Investment hinausgeht und welche Rolle AWS dabei spielt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Amazon
Apple
Redcare Pharmacy
Coinbase
Beiersdorf
Uber
MP Materials
STMicroelectronics
USA Rare Earth
A
AEVEX CORP. O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
AMD nach Allzeithoch, Taiwan Semi & Netflix nach Zahlengestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Fortinet versus Zscaler
Verändert KI das Geschäftsmodell der Cybersecurity-Giganten?heute, 10:21 Uhr · onvista
Verändert KI das Geschäftsmodell der Cybersecurity-Giganten?
Vorbörse 21.04.2026
Dax vor Erholung – Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stütztheute, 06:16 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News