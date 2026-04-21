Bemerkenswerte Kerzen-Kombination

Zu Wochenbeginn musste der DAX® die erwarteten Kursabschläge hinnehmen. Dennoch steht unter dem Strich eine weiße Tageskerze zu Buche. Wichtiger als die Farbgebung ist aber die Tatsache, dass die gestrige Schwankungsbreite innerhalb des Pendants vom vergangenen Freitag verblieb. Dadurch entsteht ein klassischer Innenstab, der die Bedeutung wichtiger Chartmarken untermauert. So stellt die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.114 Punkten) auf der Unterseite eine Schlüsselhaltelinie dar. Gleichzeitig markieren die Hochpunkte vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten wichtige Hürden gen Norden. Genau diese beiden Orientierungspunkte hat die Kursentwicklung der letzten beiden Tage nochmals unterstrichen. Mit anderen Worten: Ein Sprung über die angeführten Hochs ebnet den Weg bis zur großen Abwärtskurslücke vom 2. März bei 24.898/25.188 Punkten und danach im zweiten Schritt möglicherweise sogar bis zu den historischen Hochständen bei 25.406/25.508 Punkten. Der MSCI World (siehe Analyse unten) besitzt dabei Vorbildcharakter. Andererseits würden beim DAX® unterhalb des 200-Perioden-Durchschnitts die Risiken wieder spürbar zunehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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