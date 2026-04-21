Bericht: Razzia bei Telekom wegen Korruptionsverdacht bei Glasfaser

Frankfurt, ⁠21. Apr (Reuters) - Wegen möglicher Schmiergeldzahlungen beim Ausbau des Glasfaser-Netzes haben die Behörden einem Zeitungsbericht zufolge unter anderem Geschäftsräume der ‌Deutschen Telekom durchsucht. Hauptverdächtiger sei ein hochrangiger Mitarbeiter des Bonner Konzerns, berichtete der "Kölner ⁠Stadtanzeiger" ⁠am Dienstag. Dieser soll einem Bauunternehmer gegen eine mittlere sechsstellige Summe lukrative Aufträge zugeschanzt haben. Insgesamt werde gegen zehn Personen wegen Bestechung, Untreue und ‌Geldwäsche ermittelt.

Beamte des Landeskriminalamts, der ‌Steuerfahndung und Spezialeinheiten hätten insgesamt 40 Privat- und Firmenräume sowie Bankschließfächer durchsucht, hieß ⁠es in dem Bericht. Dabei seien zahlreiche ‌Datenträger und Mobiltelefone ⁠sichergestellt worden. Ausgelöst habe die Ermittlungen ein anonymer Hinweis an die Telekom-Tochter Telekom Technik, die daraufhin die ‌Behörden eingeschaltet ⁠habe.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage ⁠Razzien im Zusammenhang mit dem Glasfasernetzausbau. Zu den beteiligten Unternehmen machte sie keine Angaben. Die Deutsche Telekom war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Alexander HübnerBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)