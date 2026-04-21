Dax-Anleger hoffen auf Gespräche im Iran-Krieg

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠21. Apr (Reuters) - Dax-Anleger zeigen sich nach dem schwachen Wochenauftakt wieder zuversichtlicher. Der deutsche Leitindex zog am Dienstag zur Eröffnung um 0,3 ‌Prozent auf 24.499 Punkte an, nachdem er am Montag gut ein Prozent nachgegeben hatte. "Solange ⁠zwischen ⁠den USA und dem Iran Worte und keine Raketen ausgetauscht werden, halten Anleger in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne an ihren Aktienpositionen fest", konstatierte Jochen ‌Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Vieles hängt ‌nun von den Verhandlungen in Pakistan ab, aber auch von der Frage, wie stark ⁠sich der KI-Sektor von der Aussicht auf ‌einen Frieden zwischen den ⁠USA und dem Iran abgekoppelt hat."

Bei den Einzelwerten gehörte der Chip-Anlagenbauer Aixtron mit einem Plus von rund fünf ‌Prozent zu den ⁠größten Gewinnern. Dagegen gaben ⁠Beiersdorf-Aktien zur Eröffnung um bis zu drei Prozent nach. Der Nivea-Hersteller ist wegen einer schwachen Entwicklung seiner Hauptmarke und des Luxusgeschäfts mit einem Umsatzrückgang ins Jahr gestartet.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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