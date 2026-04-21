Dax-Erholung läuft an - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 24.800 24.600 Dax-Unterstützung 22.800 24.400

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax egalisiert Kurssprung vom Freitag - Unterstützung im Fokus") zum Dax lautete wie folgt:

“Nach der Korrektur der kompletten Aufwärtsbewegung und dem Rücksetzer in den Bereich um 24.300 Punkte ist der Index kurzfristig nun wieder interessant für die Longseite - vorausgesetzt die Unterstützung (grün) um 24.250/300 Punkte kann verteidigt werden. Sollte die Zone verteidigt werden können ist für die kommenden Handelsstunden tendenziell mit erneuten Avancen der Käuferseite Richtung 24.500 Punkte und höher zu rechnen. Erst unterhalb von 24.250 Punkten bekämen die Bären neuen Rückenwind.“

Das deutsche Börsenbarometer brachte in den vergangenen 24 Stunden die favorisierte Erholungsbewegung, der Xetra-Dax stieg in der Spitze heute Vormittag zeitweise bis auf 24.600 Punkte.

Dax-Ausblick:

Ein Großteil der gestrigen Abwärtskurslücke im Dax wurde nun bereits schon wieder geschlossen. Oberhalb der Horizontalunterstützung um 24.300/400 Punkte (grün im Chart unten) haben die Käufer aus charttechnischer Sicht kurzfristig weiterhin das Zepter in der Hand.

Entsprechend ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell mit weiteren Avancen der Käuferseite in den Bereich 24.600/800 Punkte zu rechnen. Erst unterhalb von 24.400 Punkten wären die Verkäufer wieder zurück im Spiel.