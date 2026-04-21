Frankfurt, 21. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex gut ein Prozent auf 24.418 Punkte nachgegeben. Die erneute ‌Eskalation im Nahen Osten und der wieder anziehende Ölpreis hatten die jüngste Erholung an den Börsen jäh gestoppt. Vor Ablauf der ⁠zweiwöchigen Waffenruhe ⁠zwischen den USA und dem Iran in der Nacht zum Mittwoch warten Anleger mit Spannung auf eine neue Runde der Friedensgespräche. Die Regierung in Teheran stehe einer Beteiligung "positiv" gegenüber, hatte ein hochrangiger iranischer Insider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

Im Blick ‌haben Anleger zudem die Konjunkturerwartungen der Börsianer, ‌die im April noch pessimistischer als zuletzt ausfallen dürften. Von Reuters befragte Experten erwarten für die aktuelle Umfrage des Mannheimer ZEW unter Anlegern ⁠eine weitere Eintrübung: Das ZEW-Barometer könnte demnach auf minus 5,0 Punkte ‌von minus 0,5 Zählern fallen. ⁠Zudem läuft das parlamentarische Bestätigungsverfahren für den von US-Präsident Donald Trump nominierten Kandidaten für den Fed-Chefposten, Kevin Warsh, an. Er muss im Bankenausschuss des Senats Rede und Antwort stehen.

Auf ‌Unternehmensseite lädt die Weltraumfirma SpaceX ⁠des Milliardärs Elon Musk zur ⁠Vorbereitung des geplanten Börsengangs zu einer zweitägigen Analystenkonferenz ein. Im Mittelpunkt steht die Geschäftsentwicklung der Satellitentochter Starlink, die den Löwenanteil zum Konzernumsatz und -gewinn beiträgt. Börsianer erhoffen sich zudem Hinweise auf das Emissionsvolumen, das mit bislang geschätzten 75 Milliarden Dollar einen Rekord markieren würde.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.417,80

EuroStoxx50 5.982,63

EuroStoxx50-Future 5.932,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 49.442,56 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.109,14 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 59.450,92 +1,1%

Shanghai 4.072,39 -0,2%

Hang Seng 26.402,40 +0,2%

(Bericht von Stefanie ⁠Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)