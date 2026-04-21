Vorbörse 21.04.2026

Dax vor Erholung – Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stützt

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag verhaltene Kursgewinne folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 24.564 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

"An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsen setzten weiterhin auf ein Ende des militärischen Konfliktes im Nahen Osten und auf eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte. Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen allerdings entsprechend groß.

US-Börsen blicken nervös auf Nahost

Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 fiel der Wochenstart schwächer aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag nahezu unverändert. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.

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IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.442- 0,01 Prozent
S&P 5007.109- 0,24 Prozent
Nasdaq26.590- 0,31 Prozent

Asiatische Börsen im Plus dank Tech-Werten

In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt. Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln. Dieser Trend setzt sich Japan und Hongkong fort. Auch der festlandchinesische CSI 300 legt heute leicht zu, nachdem der Index am Vortag nachgegeben hatte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22559.496+ 1,14 Prozent
Hang Seng26.503+ 0,54 Prozent
CSI 3004.772+ 0,97 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,13+ 0,15 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,98+ 0,001 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,24- 0,008 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1776- 0,11 Prozent
Dollar in Yen158,97+ 0,10 Prozent
Euro in Yen187,20- 0,01 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent94,93 USD- 0,55 USD
WTI86,50 USD- 0,92 USD

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT TAG IMMOBILIEN AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 17,30 (15,20) EUR

BERENBERG STARTET PALO ALTO NETWORKS MIT 'BUY' - ZIEL 215 USD

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GOLDMAN STARTET DYNATRACE MIT 'BUY' - ZIEL 45 USD

GOLDMAN STARTET ELASTIC MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 50 USD

(mit Material von dpa-AFX)

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