Dax vor Erholung – Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stützt

Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag verhaltene Kursgewinne folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 24.564 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

"An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsen setzten weiterhin auf ein Ende des militärischen Konfliktes im Nahen Osten und auf eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte. Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen allerdings entsprechend groß.

US-Börsen blicken nervös auf Nahost

Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 fiel der Wochenstart schwächer aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag nahezu unverändert. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.442 - 0,01 Prozent S&P 500 7.109 - 0,24 Prozent Nasdaq 26.590 - 0,31 Prozent

Asiatische Börsen im Plus dank Tech-Werten

In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt. Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln. Dieser Trend setzt sich Japan und Hongkong fort. Auch der festlandchinesische CSI 300 legt heute leicht zu, nachdem der Index am Vortag nachgegeben hatte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.496 + 1,14 Prozent Hang Seng 26.503 + 0,54 Prozent CSI 300 4.772 + 0,97 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,13 + 0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,98 + 0,001 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,24 - 0,008 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1776 - 0,11 Prozent Dollar in Yen 158,97 + 0,10 Prozent Euro in Yen 187,20 - 0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 94,93 USD - 0,55 USD WTI 86,50 USD - 0,92 USD

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT TAG IMMOBILIEN AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 17,30 (15,20) EUR

BERENBERG STARTET PALO ALTO NETWORKS MIT 'BUY' - ZIEL 215 USD

GOLDMAN STARTET DYNATRACE MIT 'BUY' - ZIEL 45 USD

GOLDMAN STARTET ELASTIC MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 50 USD

(mit Material von dpa-AFX)

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