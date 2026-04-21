Dax vor Erholung – Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stützt
Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag verhaltene Kursgewinne folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 24.564 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.
"An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsen setzten weiterhin auf ein Ende des militärischen Konfliktes im Nahen Osten und auf eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte. Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen allerdings entsprechend groß.
US-Börsen blicken nervös auf Nahost
Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 fiel der Wochenstart schwächer aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag nahezu unverändert. Im Fokus der Anleger blieb die Lage in Nahost. Wenige Tage, bevor am Mittwoch der Waffenstillstand endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert, nachdem die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung der Straße von Hormus nur von kurzer Dauer war.
Asiatische Börsen im Plus dank Tech-Werten
In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt. Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln. Dieser Trend setzt sich Japan und Hongkong fort. Auch der festlandchinesische CSI 300 legt heute leicht zu, nachdem der Index am Vortag nachgegeben hatte.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|59.496
|+ 1,14 Prozent
|Hang Seng
|26.503
|+ 0,54 Prozent
|CSI 300
|4.772
|+ 0,97 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|126,13
|+ 0,15 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,98
|+ 0,001 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,24
|- 0,008 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1776
|- 0,11 Prozent
|Dollar in Yen
|158,97
|+ 0,10 Prozent
|Euro in Yen
|187,20
|- 0,01 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
BARCLAYS HEBT TAG IMMOBILIEN AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 17,30 (15,20) EUR
BERENBERG STARTET PALO ALTO NETWORKS MIT 'BUY' - ZIEL 215 USD
GOLDMAN STARTET DYNATRACE MIT 'BUY' - ZIEL 45 USD
GOLDMAN STARTET ELASTIC MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 50 USD
(mit Material von dpa-AFX)
Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–