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Dividendenkalender heute, 21.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 21. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Airbus Group (EADS)Endgültiges ex-Dividenden Datum
CalidaEndgültiges ex-Dividenden Datum
DellVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Dollar GeneralVierteljährliches Dividenden Datum
Flughafen ZürichEndgültiges ex-Dividenden Datum
GeberitEndgültiges Dividenden Datum
Georg FischerEndgültiges Dividenden Datum
HermèsEndgültiges ex-Dividenden Datum
Liechtenstein. LANDESBEndgültiges ex-Dividenden Datum
Mercedes-Benz Group (Daimler)Endgültiges Dividenden Datum
Prospect CapitalEndgültiges Dividenden Datum
Straumann HoldingEndgültiges ex-Dividenden Datum
UBSEndgültiges ex-Dividenden Datum
UPM KymmeneEndgültiges Dividenden Datum
VinciEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Airbus
Hermès
Dell
UBS
Vinci
UPM Kymmene
Geberit
Calida
Straumann Holding
Prospect Capital
Georg Fischer
Flughafen Zürich
Dollar General
Liechtenstein. LANDESB

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