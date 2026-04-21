Ein echter Silberstreif!

Zum dritten Mal innerhalb der vergangenen 12 Monate hat sich die United Health-Aktie bei 250 USD stabilisieren können. Verstärkt wird dieser horizontale Auffangbereich noch zusätzlich durch ein Fibonacci-Retracement (249,91 USD). Richtig spannend wird der Kursverlauf aber durch die Aufwärtsreaktion der letzten Wochen und den dadurch erfolgten Bruch des Abwärtstrends seit April 2025 (akt. bei 303,49 USD, siehe Chart). Zeitgleich gelang zudem die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 317,49 USD). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von einem neuen MACD-Kaufsignal und auch die Relative Stärke nach Levy liegt wieder über dem Schwellenwert von 1. Das bisherige Jahreshoch (357,87 USD) bzw. die Hochpunkte vom Herbst vergangenen Jahres bei rund 380 USD definieren die nächsten Erholungsziele. Die zweite Marke ist aus charttechnischer Sicht deutlich spannender, denn sie fungiert gleichzeitig als Nackenlinie einer möglichen Bodenbildung. D. h. oberhalb dieses Levels wäre die untere Umkehr tatsächlich abgeschlossen. Um die aktuelle Steilvorlage in Sachen Erholung nicht zu gefährden, gilt es dagegen nicht mehr in den o. g. ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: LSEG, tradesignal²

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