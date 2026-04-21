Enel: Mit grüner Strategie gegen globale Preisschocks

Während geopolitische Konflikte wie die Lage an der Straße von Hormus die Energiemärkte beben lassen, präsentiert sich der italienische Versorger Enel S.p.A. mit starken Fundamentaldaten. Mit milliardenschweren Investitionen in erneuerbare Energien will sich der Konzern von fossilen Krisen entkoppeln.

Solide Basis in stürmischen Zeiten: Die aktuellen Fundamentaldaten von Enel

Der italienische Energieversorger Enel S.p.A. hat kürzlich seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt und präsentiert sich angesichts turbulenter Märkte in einer robusten Verfassung. Der Konzern konnte seinen Umsatz demnach auf 80,346 Mrd. Euro steigern. Zwar gab es auf dem europäischen Heimatmarkt leichten Druck auf die Gewinnmargen, jedoch konnte Enel dies durch starkes internationales Wachstum und ein erfolgreiches Handelsgeschäft mehr als ausgleichen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 22,874 Mrd. Euro an. Der Konzern zeichnet sich durch eine äußerst stabile Dividendenpolitik und eine sehr solide Bilanz aus. Mit einem klar definierten Investitionsplan könnte sich der Konzern auf einem langfristigen Wachstumspfad befinden, wobei auch in schwierigen Zeiten regelmäßige Erträge erzielt werden dürften.

Globale Krisenherde: Wie die Straße von Hormus den Energiemarkt prägt

Wer heute in Energieaktien investiert, kommt an der aktuellen geopolitischen Lage nicht vorbei. Seit der Eskalation im Nahen Osten und der damit verbundenen faktischen Blockade der Straße von Hormus im Frühjahr dieses Jahres erleben wir historisch einmalige Verwerfungen an den Energiemärkten. Da ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung sowie beträchtliche Mengen an Flüssiggas normalerweise durch diese enge Wasserstraße transportiert werden, sind die globalen Beschaffungspreise extrem in die Höhe geschossen. Für einen Strom- und Gasversorger wie Enel bringt dieses Umfeld erhebliche Herausforderungen mit sich. Höhere Rohstoffkosten verteuern die Energieerzeugung aus Gas massiv, was wiederum die Strompreise für die Endkunden treibt. Solche Preisexplosionen erhöhen für Versorgungsunternehmen das Risiko von Zahlungsausfällen bei Kunden und rufen oft den Staat auf den Plan, der mit Regulierungen in den Strommarkt eingreifen könnte, um die Bürger zu entlasten.

Die Perspektive des Konzerns: Strategische Neuausrichtung als Antwort

Enel begegnet diesen enormen Marktverwerfungen mit einer entschlossenen Vorwärtsstrategie und betrachtet die derzeitige Krise als klaren Beschleuniger für den Ausstieg aus den fossilen Energien. Das Management hat in seinem brandneuen Strategieplan für die kommenden drei Jahre Investitionen in Rekordhöhe von 53 Mrd. Euro angekündigt. Aus der Perspektive des Konzerns ist die Lösung für die Preisexplosionen ganz simpel: Die radikale Reduzierung der Abhängigkeit von unberechenbaren internationalen Lieferketten. Daher fließt der Löwenanteil dieser Gelder in den massiven Ausbau der eigenen Stromnetze in Europa sowie in den weiteren Aufbau erneuerbarer Energien. Indem Enel seine grüne Stromerzeugung drastisch erhöht, macht das Unternehmen sich und seine Endkunden weitgehend unabhängig von den globalen Preisschocks und Öl-Engpässen. Dieser ambitionierte Kurs soll laut Firmenführung nicht nur das Klima schützen, sondern auch den Ertrag pro Aktie in den kommenden Jahren um durchschnittlich 6 % pro Jahr verlässlich steigern.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Enel S.p.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Enel S.p.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU8MAS, das am 25.03.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Enel S.p.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 9,50 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Enel S.p.A. an der maßgeblichen Börse am 18.03.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 9,50 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.03.2027 haben und davon ausgehen, dass die Enel S.p.A. am 18.03.2027 auf oder über 9,50 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 21.04.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK