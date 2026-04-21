Berlin, 21. ⁠Apr (Reuters) - Die geplante steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1000 Euro für Arbeitnehmer dürfte den Staat mindestens 2,8 Milliarden Euro kosten. Auf diese Summe schätzen Union und SPD ‌die Steuermindereinnahmen, wovon rund 1,1 Milliarden Euro auf den Bund entfallen dürften. Dies geht aus einem Reuters vorliegenden Änderungsantrag ⁠der Koalitionsfraktionen ⁠hervor, der nun im Bundestag beschlossen werden soll. Das "Handelsblatt" hatte zuerst über den Antrag berichtet.

Die Prämie soll bis zum 30. Juni 2027 möglich sein und damit ein halbes Jahr länger als ursprünglich geplant. Das erhöht auch ‌die Kosten. "Sofern die Prämie in der Folge ‌zu geringeren Lohnerhöhungen führt, kann dies zu geringeren Mehreinnahmen bei der Sozialversicherung führen", heißt es zudem in dem Antrag. Hierzu ⁠gebe es aber noch keine Schätzung.

Der Koalitionsausschuss hatte sich im ‌April unter anderem auf die ⁠Prämie verständigt, um Bürger zu entlasten, die unter den als Folge des Nahost-Krieges sprunghaft gestiegenen Tankstellenpreisen leiden. Wirtschaftsverbände hatten kritisiert, dass die Regierung trotz angespannter ‌Wirtschaftslage das Problem auf Arbeitgeber ⁠abwälze. Die Zahlung ist allerdings ⁠keine Pflicht. Die anfallenden Kosten sollen Unternehmen als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen können. Im Zuge der Energiekrise von 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte es eine ähnliche Prämie in Höhe von 3000 Euro gegeben. Zur Gegenfinanzierung der jetzigen Maßnahme soll die Tabaksteuer schon 2026 erhöht werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)