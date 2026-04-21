EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

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paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse



21.04.2026 / 17:35 CET/CEST

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paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

Delbrück, 21. April 2026 – Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696, Börsenkürzel: PGN) hat heute beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Kommanditaktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten.

Durch den Segmentwechsel soll der mit einer Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) verbundene regulatorische und administrative Aufwand reduziert werden, die Kapitalmarktpräsenz an der Frankfurter Wertpapierbörse aber weiterhin aufrechterhalten werden. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, dass sich speziell an Wachstumsunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) richtet und nach der festen Überzeugung der Geschäftsführung im Hinblick auf die aktuelle Größe der Gesellschaft besser geeignet als der Prime Standard.

Nach dem Inkrafttreten der entsprechenden Änderungen des § 39 BörsG durch das Standortförderungsgesetzes am 10. Februar 2026 erfordert ein Wechsel vom regulierten Markt in einen KMU-Wachstumsmarkt i.S.d. § 48a BörsG kein Delisting-Erwerbsangebot mehr.

Sobald das Vorliegen der maßgeblichen Einbeziehungsvoraussetzungen seitens der Frankfurter Wertpapierbörse bestätigt wird, wird die Geschäftsführung bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Kommanditaktien der Gesellschaft zum regulierten Markt (Prime Standard) unter Nennung des letzten Tages der Notierung im Prime Standard final beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale veranlassen. Unter dem Vorbehalt der Erfüllung dieser Voraussetzungen geht die Gesellschaft davon aus, im spätestens 2. Quartals 2026 diesen Wechsel vollziehen zu können.

Die Gesellschaft wird über den weiteren Verlauf des Verfahrens berichten.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

E-Mail: investor@paragon.ag

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Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA Bösendamm 11 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9762 - 0 Fax: +49 (0)5250 9762 - 102 E-Mail: investor@paragon.ag Internet: www.paragon.ag ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86, WKN: 555869, A2GSB8, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2312312

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