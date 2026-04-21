EQS-AFR: Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Postbank Funding Trust I / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.04.2026 / 15:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts

21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Postbank Funding Trust I
1011 Centre Road, Suite 200
19805-1266 Wilmington, Delaware
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.db.com
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2312194 21.04.2026 CET/CEST

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Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)

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