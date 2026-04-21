EQS-AFR: Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Postbank Funding Trust I / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
21.04.2026 / 15:13 CET/CEST
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Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort:
https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Postbank Funding Trust I
|1011 Centre Road, Suite 200
|19805-1266 Wilmington, Delaware
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
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