EQS-AFR: Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Postbank Funding Trust I / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.04.2026 / 15:13 CET/CEST

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Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Postbank Funding Trust I 1011 Centre Road, Suite 200 19805-1266 Wilmington, Delaware Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.db.com

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