EQS-AFR: Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman Sachs Bank Europe SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Goldman Sachs Bank Europe SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.04.2026 / 19:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Goldman Sachs Bank Europe SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2025/GSBE-FY25-German-GAAP-Annual-Report-DE.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsbe/2025/GSBE-FY25-German-GAAP-Annual-Report-EN.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm, Taunusanlage 9 - 10 60329 Frankfurt Deutschland Internet: www.gs.de

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