EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GRAMMER Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

21.04.2026 / 17:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Internet:www.grammer.com
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