EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GRAMMER Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



21.04.2026 / 17:01 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft Grammer-Allee 2 92289 Ursensollen Deutschland Internet: www.grammer.com

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