EQS-DD: Wienerberger AG: Harald Schwarzmayr, Erwerb: Gewährung der Lieferung/Verwendung von eigenen Aktien an Harald Schwarzmayr im Rahmen eines Vergütungspakets ohne Zahlung einer ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.04.2026 / 15:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Harald Nachname(n): Schwarzmayr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Gewährung der Lieferung/Verwendung von eigenen Aktien an Harald Schwarzmayr im Rahmen eines Vergütungspakets ohne Zahlung einer Gegenleistung durch die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt (zugrunde liegender Preis pro Aktie EUR 29,77)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,77 EUR 3.434 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,77 EUR 3.434 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com

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