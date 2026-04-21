EQS-DD: Wienerberger AG: Harald Schwarzmayr, Erwerb: Gewährung der Lieferung/Verwendung von eigenen Aktien an Harald Schwarzmayr im Rahmen eines Vergütungspakets ohne Zahlung einer ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.04.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Harald
Nachname(n):Schwarzmayr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Gewährung der Lieferung/Verwendung von eigenen Aktien an Harald Schwarzmayr im Rahmen eines Vergütungspakets ohne Zahlung einer Gegenleistung durch die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt (zugrunde liegender Preis pro Aktie EUR 29,77)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
29,77 EUR3.434 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
29,77 EUR3.434 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104474 21.04.2026 CET/CEST

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Wienerberger
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