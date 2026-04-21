EQS-DD: Wienerberger AG: Heimo Scheuch, Erwerb: Gewährung der Lieferung/Verwendung von eigenen Aktien an Heimo Scheuch im Rahmen eines Vergütungspakets ohne Zahlung einer Gegenleistung durch ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.04.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Heimo
|Nachname(n):
|Scheuch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Wienerberger AG
b) LEI
|529900VXIFBHO0SW2I31
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000831706
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Gewährung der Lieferung/Verwendung von eigenen Aktien an Heimo Scheuch im Rahmen eines Vergütungspakets ohne Zahlung einer Gegenleistung durch die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt (zugrunde liegender Preis pro Aktie EUR 29,77)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,77 EUR
|7.072 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|29,77 EUR
|7.072 Stück
e) Datum des Geschäfts
|20.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
21.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104476 21.04.2026 CET/CEST
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