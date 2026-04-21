EQS-HV: VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026
EQS-News: VERBUND AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026
21.04.2026 / 20:08 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
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Verbund AG, Wien
Ordentliche Hauptversammlung am 21.04.2026
Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
321.263.238 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.263.238 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
321.263.138 Ja-Stimmen (=99,99 %)
100 Nein-Stimmen (=0,01 %)
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
321.095.758 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.095.758 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,42 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.844.559 Ja-Stimmen (=99,92 %)
251.199 Nein-Stimmen (=0,08 %)
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
321.079.243 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.079.243 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,42 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.446.363 Ja-Stimmen (=99,80 %)
632.880 Nein-Stimmen (=0,20 %)
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.
321.251.450 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.251.450 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.954.908 Ja-Stimmen (=99,91 %)
296.542 Nein-Stimmen (=0,09 %)
TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2025
321.257.014 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.257.014 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
317.371.766 Ja-Stimmen (=98,79 %)
3.885.248 Nein-Stimmen (=1,21 %)
TOP 7.1 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Edith Hlawati
321.237.300 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.237.300 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,46 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
317.026.467 Ja-Stimmen (=98,69 %)
4.210.833 Nein-Stimmen (=1,31 %)
TOP 7.2 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Jürgen Roth
321.261.594 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.261.594 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
319.830.915 Ja-Stimmen (=99,55 %)
1.430.679 Nein-Stimmen (=0,45 %)
TOP 7.3 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Christa Schlager
321.261.594 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.261.594 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.114.234 Ja-Stimmen (=99,64 %)
1.147.360 Nein-Stimmen (=0,36 %)
TOP 7.4 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Sabine Stock
321.254.499 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.254.499 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.569.666 Ja-Stimmen (=99,79 %)
684.833 Nein-Stimmen (=0,21 %)
TOP 7.5 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Stefan Szyszkowitz
321.254.597 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.254.597 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
319.309.978 Ja-Stimmen (=99,39 %)
1.944.619 Nein-Stimmen (=0,61 %)
TOP 7.6 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl. Ing. Peter Weinelt
321.254.597 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.254.597 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
319.278.049 Ja-Stimmen (=99,38 %)
1.976.548 Nein-Stimmen (=0,62 %)
21.04.2026 CET/CEST
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