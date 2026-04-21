EQS-News: A1 Telekom Austria Group Ergebnis für das erste Quartal 2026
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EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
A1 Telekom Austria Group Ergebnis für das erste Quartal 2026
21.04.2026 / 17:21 CET/CEST
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Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website:
https://a1.group/de/investor-relations-home/
Highlights
- Umsatz: +3,9% im Jahresvergleich, getrieben durch den Anstieg der Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
- Umsätze aus Dienstleistungen: +3,2%; starkes Wachstum in internationalen Märkten (+11,5%) kompensiert Rückgang in Österreich
- Core OPEX: Kostenkontrolle dämpft Kostenanstieg im Zusammenhang mit ICT-Wachstum
- EBITDA: +4,6%, mit den stärksten Beiträgen aus Bulgarien, Kroatien und Belarus
- Nettoergebnis: +14,7%, unterstützt durch höheres EBIT und ein verbessertes Finanzergebnis
- CAPEX: EUR 164 Mio. (Vj.: EUR 222 Mio.), Rückgang aufgrund von CAPEX-Timing und geringeren CAPEX für Frequenzen
- Free Cash Flow: +53,5% vor allem aufgrund geringerer CAPEX und einer verbesserten operativen Performance
- Frequenzen: Spektrum im 2,6-GHz-Frequenzband in Österreich um EUR 11 Mio. verlängert
- Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzwachstum von 2–3%, CAPEX exkl. Frequenzen von rund EUR 750 Mio.
21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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