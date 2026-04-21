EQS-News: Circus erzielt starken operativen Fortschritt im Q1 2026, beschleunigt Wachstum im Verteidigungssektor und erweitert Produktportfolio

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Circus erzielt starken operativen Fortschritt im Q1 2026, beschleunigt Wachstum im Verteidigungssektor und erweitert Produktportfolio



21.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Circus erzielt starken operativen Fortschritt im Q1 2026, beschleunigt Wachstum im Verteidigungssektor und erweitert Produktportfolio

München, 21. April 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1), ein global tätiges KI-Robotik Unternehmen für autonome Versorgungssysteme, veröffentlichte zentrale Ergebnisse im operativen Q1 Quartalsupdate und berichtet über signifikante Fortschritte bei Auslieferungen, Skalierung der Produktion, KI-Fähigkeiten sowie der Expansion im Verteidigungssektor.

Starkes Momentum im Q1 durch Deployments und operative Daten

Circus erzielte das bislang stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte, getrieben durch den Übergang von der Forschungs- und Entwicklungsphase hin zu Serienauslieferungen der vierten Generation des CA-1 KI-Roboters. Das Unternehmen konnte seine autonomen Systeme erfolgreich an mehreren Kundenstandorten implementieren und die Systemverfügbarkeit (Uptime) von rund 70 % zu Beginn des Quartals auf über 90 % im April steigern.

Das Unternehmen liegt bei den Auslieferungen im ersten Quartal im Plan und verfügt derzeit über insgesamt 17 KI-gestützte Robotersysteme, die sich im Einsatz oder in der aktiven Integrationsphase befinden. Die Deployments erstrecken sich über die Bereiche Verteidigung, Handel sowie Industrie.

Die operative Effizienz wurde signifikant gesteigert, indem der manuelle Personalaufwand pro System bei Ausgabe mehrerer hundert Mahlzeiten auf etwa 90 Minuten am Tag reduziert werden konnte – was bereits zu signifikanten Kosteneinsparungen für B2B-Kunden führte.

Expansion im Verteidigungssektor beschleunigt Wachstum

Circus konnte im ersten Quartal ein starkes Momentum im Verteidigungssektor aufbauen. Das Unternehmen integrierte seine Technologie erfolgreich bei der Bundeswehr – der ersten Installation an einem gesicherten militärischen Standort – und gewann zusätzliche Aufträge, darunter eine Ausschreibung der litauischen Streitkräfte.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in aktiven Verhandlungen mit mehr als zehn NATO-Mitgliedstaaten sowie im Integrationsprozess für Auslieferungen zur Versorgung ukrainischer Soldaten. Die Nachfrage im Verteidigungssegment entwickelt sich schneller als erwartet und wird voraussichtlich ab 2026 sowie den Folgejahren einen stark wachsenden Anteil am Umsatz leisten.

KI-Plattform und Produktinnovation als Wettbewerbsvorteil

Zentrale Fortschritte bei Circus proprietären KI-Lösungen umfassten die Entwicklung eigener Visual-Intelligence KI-Modelle auf Basis von über 45.000 Stunden Betriebsdaten, die Einführung KI-gestützter Operator-Guidance-Systeme sowie den Ausbau der technologischen Zusammenarbeit mit Meta im Zuge der Weiterentwicklung der KI-Software zu einer skalierbaren Plattform mit API-Integrationen in Unternehmenssysteme.

Strategische Portfolio-Erweiterung durch Übernahme von Alberts

Circus gab die Übernahme des belgischen Food-Robotik Unternehmens Alberts bekannt und erweitert damit sein Portfolio um kompakte autonome Robotik-Systeme. Die Akquisition stärkt die Strategie eines diversifizierten „House of Sustainment Autonomy“ und ergänzt komplementär sowohl das Flaggschiff-System CA-1 als auch den CA-M für Verteidigungs-Anwendungen.

Alberts betreibt seine Technologie in sechs Ländern für Kunden wie Danone, Decathlon und Sodexo. Die Übernahme wird bereits im laufenden Geschäftsjahr direkt zum Umsatz beitragen.

Produktion-Skalierung und Industrialisierung

In Zusammenarbeit mit Celestica konnte Circus den Produktionsstandort im ersten Quartal um 60 % ausbauen und die Produktionszeit des CA-1 von acht auf rund vier Wochen reduzieren. Weitere Optimierungen sind bereits in Umsetzung.

Das Unternehmen plant, mittels Prozessoptimierungen und Mehrschichtbetrieb an seinem bestehenden Standort eine jährliche Produktionskapazität von 1.000 Einheiten zu erreichen, ohne signifikante zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur.

Kommerzielle Beschleunigung durch Finanzierungs- und Leasingmodelle

Circus konnte erfolgreich Leasingmodelle mit führenden Finanzierungspartnern implementieren, wodurch sich initialen Investitionskosten für Kunden reduzieren und die Verkaufszyklen um bis zu 70 % verkürzen. Darüber hinaus hat das Unternehmen gemeinsam mit der FINEXITY AG (XETRA: FXT) eine erste Anleihe platziert und eine zusätzliche Vereinbarung zur Strukturierung und Platzierung weiterer Kapitalmarktfinanzierungen für KI-Robotik mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 50 Millionen unterzeichnet.

Ausblick

Circus erwartet für das Jahr 2026 eine weitere Beschleunigung von System-Auslieferungen, getragen durch steigende Systemstabilität, wachsende Produktionskapazitäten sowie starke Nachfrage in kommerziellen und militärischen Märkten. Das Unternehmen fokussiert sich weiterhin auf die globale Skalierung autonomer Versorgungssysteme sowie auf den Aufbau wiederkehrender Umsätze aus Software, KI und Supply-Chain-Integration.

Der nächste Quarterly Operational Update Call findet am 16. Juli 2026 um 16:00 Uhr (CEST) über die Airtime-Plattform statt. Weitere Informationen unter:



https://www.circus-group.com/quarterly-update



Über Circus SE

Circus (XETRA: CA1) ist ein globales KI- und Robotikunternehmen, das autonome Versorgungssysteme für die Lebensmittelversorgung sowohl im zivilen als auch im Verteidigungssektor entwickelt. Angetrieben durch proprietäre KI-Robotik liefert Circus industrielle, hochzuverlässige Mahlzeitenproduktion im großen Maßstab bei minimalem menschlichem Einsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen die globale Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Investorenkontakt:

Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE



E-Mail: ir@circus-group.com

Website: www.circus-group.com

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