EQS-News: Cognizant treibt die KI-Schulung von Mitarbeitern mit Cognizant Skillspring™ voran: Neue Plattform zur Talenttransformation, die darauf ausgelegt ist, die KI-Bereitschaft der Belegschaft bei Kunden zu beschleunigen

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Cognizant treibt die KI-Schulung von Mitarbeitern mit Cognizant Skillspring™ voran: Neue Plattform zur Talenttransformation, die darauf ausgelegt ist, die KI-Bereitschaft der Belegschaft bei Kunden zu beschleunigen



21.04.2026 / 15:00 CET/CEST

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Die neue KI-native Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, KI-Kompetenz zu erlangen, die Fähigkeiten der Belegschaft an die Anforderungen einer KI-gestützten Wirtschaft anzupassen und ergebnisorientiertes Lernen voranzutreiben, das auf die Geschäftsziele zugeschnitten ist

Skillspring nutzt die langjährige Expertise von Cognizant im Bereich Mitarbeiterschulung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Qualifizierung als entscheidende Investition in die KI-Infrastruktur zu betrachten

TEANECK, New Jersey, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute Cognizant Skillspring™ vorgestellt, eine multimodale, KI-native Lernplattform mit dialogorientiertem Ansatz, die darauf ausgelegt ist, das Lernen im KI-Zeitalter neu zu definieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-fähige Talente in großem Maßstab zu fördern. Die Plattform geht über statische Kurse und rein auf Compliance ausgerichtete Schulungen hinaus, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, auf sich rasch wandelnde Rollen, Technologien und Qualifikationsanforderungen zu reagieren, und trägt dazu bei, dass Investitionen in Weiterbildung zu geschäftlichen Erfolgen führen.

New Cognizant Logo

Die Studie New Work New World 2026 von Cognizant hat ergeben, dass KI die Arbeitswelt weitaus schneller umgestaltet als erwartet: KI ist mittlerweile in der Lage, Arbeitsaufgaben im Wert von 4,5 Billionen US-Dollar zu bewältigen und wirkt sich heute auf bis zu 93 % aller Arbeitsplätze aus – schneller, als herkömmliche Lernsysteme reagieren können. Da Unternehmen die Arbeit in menschlichen und agentenbasierten Teams neu gestalten, wird die Qualifizierung zu einem zentralen Bestandteil der KI-Infrastruktur, die jede Organisation benötigt – sie vermittelt den Mitarbeitern die Kompetenz, sich an die Entwicklung der Arbeit anzupassen, auf neue Weise einen Beitrag zu leisten und in neue Rollen hineinzuwachsen.

Cognizant Skillspring nutzt KI-agentenbasiertes Tutoring und die Erstellung von Inhalten, um qualitativ hochwertiges, personalisiertes Lernen für große Belegschaften bereitzustellen und gleichzeitig Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Kosten für Weiterbildung und Entwicklung effizienter zu verwalten. Die Plattform ordnet Kompetenzen direkt Rollen, Projekten und Leistungsergebnissen zu und passt Lernpfade an, wenn sich Rollen und Kompetenzanforderungen weiterentwickeln. Konversationsbasierte, multimodale Erlebnisse binden das Lernen direkt in die täglichen Arbeitsabläufe der Kunden ein, sodass Mitarbeiter Kompetenzen aufbauen, während die Arbeit erledigt wird.

Intern wird Cognizant Skillspring durch das AI Fluency Dashboard ergänzt, eine personalisierte Echtzeit-Übersicht, die jedem Mitarbeiter Einblick in seine KI-Bereitschaft gibt und gleichzeitig den praktischen Einsatz von KI sowie Innovationen im gesamten Unternehmen fördert. Das Dashboard bietet Cognizant-Mitarbeitern Einblicke in ihre KI-Kompetenzen, ihren Lernfortschritt, die Nutzung und Innovationen – unter Verwendung von Punktesystemen und Gamification, um die Akzeptanz zu beschleunigen und eine stärkere Anwendung von KI in der täglichen Arbeit voranzutreiben.

„Das KI-Zeitalter erfordert dynamischere Lernsysteme, die so konzipiert sind, dass sie sich mit den Veränderungen bei Arbeit, Rollen und Technologien weiterentwickeln. Cognizant Skillspring wurde speziell für das Tempo und die Komplexität der heutigen Zeit entwickelt und ermöglicht eine kontinuierliche Transformation von Talenten im Arbeitsablauf", sagte Kathy Diaz, Chief People Officer bei Cognizant. „Als KI-Entwickler konzentriert sich Cognizant darauf, KI-Investitionen in konkrete Ergebnisse für unsere Kunden umzuwandeln. Cognizant Skillspring verkürzt die Zeit bis zur Kompetenzerlangung und verbessert die Abstimmung zwischen Investitionen in Kompetenzen und geschäftlichen Prioritäten – und trägt so dazu bei, dass die Belegschaft auch bei der dynamischen Weiterentwicklung von Rollen und Technologien stets bereit ist."

Cognizant Skillspring steht auch Universitäten, Hochschulen sowie Partnern aus den Bereichen Gemeinde- und Personalentwicklung zur Verfügung und unterstreicht damit das Engagement von Cognizant, Wege für Talente aller Hintergründe zu schaffen, damit sie im KI-Zeitalter erfolgreich sein können. Diese Initiative baut auf den laufenden Investitionen des Unternehmens in Qualifizierung und Arbeitsmarktfähigkeit auf, darunter Synapse, das globale Weiterbildungsprogramm von Cognizant, sowie die Verpflichtung des Unternehmens gegenüber dem Weißen Haus, in die Jugend und KI-Bildung in Amerika zu investieren.

„Wie alle Bildungseinrichtungen muss sich auch die Marcy Lab School weiterentwickeln, um mit dem Tempo des wirtschaftlichen Wandels Schritt zu halten und unsere Stipendiaten auf eine sich rasch wandelnde Arbeitswelt vorzubereiten", sagte Reuben Ogbonna II, Geschäftsführer der Marcy Lab School. „Im Zeitalter der KI wird nahezu jeder Arbeitsablauf neu gestaltet, und wir sehen dies als bedeutende Chance, junge Erwachsene noch besser auf sinnvolle Karrieren vorzubereiten. Dank der Unterstützung von Cognizant und der Skillspring-Plattform werden unsere Stipendiaten durch hochwertige, auf die Rollen und Projekte bei führenden Unternehmen abgestimmte Lerninhalte schneller berufliche Kompetenzen erwerben."

Skillspring, das bei Cognizant bereits intern eingesetzt wird, baut auf der preisgekrönten Expertise des Unternehmens im Bereich Lernen und Entwicklung sowie auf Investitionen auf, die einen Rahmen bieten, um jedes Jahr Hunderttausende von Cognizant-Mitarbeitern weiterzubilden.

„Unsere Weiterbildungsplattform kombiniert fortschrittliche Technologie sowie digitale und wichtige menschliche Kompetenzen mit Lernprogrammen, die für ihren zukunftsorientierten Lehrplan, ihre Innovationskraft und ihre messbaren Auswirkungen bekannt sind", sagte Thirumala Arohi, Chief Learning Officer bei Cognizant. „Cognizant Skillspring bietet Unternehmen, Gemeinschaften und akademischen Ökosystemen eine KI-basierte Lernerfahrung und unterstützt damit die Transformation der Belegschaft auf Unternehmensebene sowie Partner dabei, Lernende auf gefragte Rollen und sich wandelnde Kompetenzanforderungen vorzubereiten."

Informationen zu Cognizant:

Cognizant (NASDAQ: CTSH ist ein KI-Entwickler und Technologie-Dienstleister, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Erträge erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA

Name: Bill Abelson

E-Mail: william.abelson@cognizant.com

Europa / APAC

Name: Sarah Douglas

E-Mail: sarah.douglas@cognizant.com

Indien

Name: Vipin Nair

E-Mail: Vipin.Nair@cognizant.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/5925461/Cognizant_Logo_V1.jpg

Cision

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