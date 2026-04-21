EQS-News: Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 – Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte

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Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 – Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte



21.04.2026 / 10:30 CET/CEST

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Einladung zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 – Digitaler Fokus auf globale Wachstumswerte

Augsburg / Hannover, 21. April 2026 – Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 ein. Das bewährte digitale Konferenzformat bietet auch in seiner 19. Auflage einen exklusiven und kostenfreien Zugang zu Management-Teams internationaler Aktiengesellschaften aus Deutschland, Europa und Nordamerika. Ohne Umwege, ohne Reiseaufwand.

In einem Marktumfeld, das von hoher Dynamik in den Bereichen Energie, Rohstoffe und innovative Technologien geprägt ist, ermöglicht das IIF einen effizienten und strukturierten Überblick über attraktive Investmentmöglichkeiten.

Strategischer Austausch auf Augenhöhe

Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, sieht im 19. IIF eine wichtige Orientierungshilfe:

„Mit der 19. Ausgabe des IIF unterstreichen wir unseren Anspruch, eine Brücke zwischen visionären Unternehmen und qualifizierten Investoren zu schlagen. Besonders in einem dynamischen Marktumfeld wie dem aktuellen ist es entscheidend, die Geschäftsmodelle hinter den Aktienkursen im Detail zu verstehen. Wir freuen uns darauf, am 20. Mai wieder eine erstklassige Auswahl an Investment-Stories präsentieren zu können.“

Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, ergänzt:

„Der direkte Dialog ist durch nichts zu ersetzen. Das IIF hat sich als effiziente Plattform etabliert, auf der Investoren konkrete Fragen stellen und „Antworten aus erster Hand“, ohne Umwege vom Top-Management erhalten. Ob etablierte Player wie Almonty Industries, K+S und Renk oder aufstrebende Unternehmen wie Desert Gold Ventures oder Volatus Aerospace– das Programm am 20. Mai deckt das gesamte Spektrum spannender Investmentideen ab.“

Teilnehmende Unternehmen und ISINs (Auszug aus dem Programm)

Am 20. Mai 2026 präsentieren sich unter anderem folgende Unternehmen:

K+S AG – ISIN: DE000KSAG888

Renk AG – ISIN: DE000RENK730

Finexity AG – ISIN: DE000A40ET88

Naoo AG – ISIN: CH1323306329

Hausvorteil AG – ISIN: DE000A31C222

A.H.T. Syngas Technology N.V. – ISIN: NL0010872388

dynaCERT Inc. – ISIN: CA26780A1084

Almonty Industries Inc. – ISIN: CA0203987072

MustGrow Biologics Corp. – ISIN: CA62822A1030

Desert Gold Ventures Inc. – ISIN: CA25039N4084

First Phosphate Corp. – ISIN: CA33611D1033

Standard Uranium Ltd. – ISIN: CA85422Q8487

Volatus Aerospace Inc. – ISIN: CA92865M1023

RE Royalties Ltd. – ISIN: CA75527Q1081

Event-Details im Überblick

Datum: 20. Mai 2026

Beginn: 09:55 Uhr (CET) mit der Opening Session

Format: Online (Live-Stream via Zoom)

Sprache: Englisch

Interaktion: Live-Q&A nach jeder Präsentation

Anmeldung: Kostenfrei

Registrierung & Zeitplan

Interessierte Investoren können sich unter folgendem Link kostenfrei für das Webinar anmelden:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_at0kJNfnSfmw1k5E5s5CIw#/registration

Den vollständigen Zeitplan und weitere Informationen zu den präsentierenden Unternehmen finden Sie unter:

https://ii-forum.com/timetable-19-iif/

Über das International Investment Forum (IIF):

Das IIF ist ein Gemeinschaftsprojekt der GBC AG und der Apaton Finance GmbH. Als rein digitales Event ermöglicht es börsennotierten Unternehmen, ihre Investment-Story effizient und ohne Reiseaufwand vor einem globalen Publikum aus institutionellen Anlegern, Family Offices und Analysten zu präsentieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Ihr Team der

GBC AG und Apaton Finance GmbH

Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

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