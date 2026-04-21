EQS-News: Erlebnis Akademie AG mit nachhaltiger Ergebnisverbesserung und stabilem Umsatz 2025

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Erlebnis Akademie AG mit nachhaltiger Ergebnisverbesserung und stabilem Umsatz 2025



21.04.2026 / 14:00 CET/CEST

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Erlebnis Akademie AG mit nachhaltiger Ergebnisverbesserung und stabilem Umsatz 2025

Umsatz 2025 nach vorläufigen Zahlen bei 24,8 Mio. Euro (-1,2 %) und damit auf einem stabilen Niveau

Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) 2025 bei 0,89 Mio. Euro nach 0,32 Mio. Euro (+178,1 %); EBIT-Marge von 1,3 % auf 3,6 % angehoben

Vorläufiges EBITDA 2025 in Höhe von 6,2 Mio. Euro nach 6,1 Mio. Euro im Vorjahr

Bad Kötzting, 21. April 2026 – Die Erlebnis Akademie AG hat heute die vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und konnte das operative Ergebnis bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau nachhaltig steigern. Der erzielte Konzernumsatz 2025 der eak lag nach vorläufigen Zahlen bei 24,8 Mio. Euro und somit leicht um 1,2 % unter dem Umsatz des Vorjahres (25,1 Mio. Euro). Das vorläufige operative Ergebnis konnte die Erlebnis Akademie AG im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich um 178,1 % auf 0,89 Mio. Euro steigern (Vorjahr: 0,32 Mio. Euro). Das EBITDA lag nach vorläufigen Zahlen bei 6,2 Mio. Euro, nach 6,1 Mio. im Jahr zuvor. Die Ertragskennzahlen liegen innerhalb der Prognose.

„Wir haben in den vergangenen beiden Jahren durch gezielte Kostensenkungs- und Strukturierungsmaßnahmen die Trendwende in der operativen Ergebnisentwicklung wohl erreicht: Unser EBIT ist das zweite Jahr in Folge wieder positiv und konnte im vergangenen Geschäftsjahr deutlich gesteigert werden“, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Zwar ist unser Konzern-Nettoergebnis noch negativ, dennoch konnten wir auch hier eine signifikante Verbesserung erzielen und unseren operativen Cashflow 2025 weiter stabil ausbauen, wie die final testierten Zahlen zeigen werden.“

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 wurde insbesondere die Weiterentwicklung und der Ausbau der bestehenden Baumwipfelpfadstandorte zu Tagesdestinationen durch die eak forciert. Durch erweiternde Attraktionen wie beispielsweise Tiergehege, Minigolfanlagen und Hochseilparcours werden durch einen vergleichsweisen geringen Kostenaufwand zusätzliche Umsatzpotenziale geschaffen. Bei jährlich rund zwei Millionen Kunden eröffnen sich durch die Weiterentwicklung der bestehenden Standorte zu Tagesdestinationen neue Wachstumsperspektiven zusätzlich zu den Umsatztreibern durch die Umsetzung neuer Standorte. Bis 2027/28 sind derzeit zwei weitere Baumwipfelpfade in Osteuropa und dem Vereinigten Königreich in Planung.

Mittelfristig konzentriert sich eak auf gezielte Umsatzsteigerung und gleichzeitig auf nachhaltige Profitabilität über alle Standorte hinweg und einer optimierten EBIT-Marge auf Konzernebene. Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie AG: „Unsere bisherigen Maßnahmen an einzelnen Standorten, die in der Vergangenheit teilweise nicht auf dem geplanten Niveau performt haben, zeigen bereits gute Wirkung. Vereinzelt, wie insbesondere in Frankreich, benötigen wir noch Zeit bis unsere Maßnahmen voll greifen. Hier haben wir zum Beispiel im aktuellen Geschäftsjahr eine neue und vielversprechende Zusammenarbeit mit einer Online-Ticketplattform geschlossen und werden das Konzept dort testen, um es bei Erfolg auf weitere Standorte auszurollen. In Frankreich erwarten wir uns hieraus mittelfristig eine Steigerung des Ticketverkaufs von mindestens 30 %."

Am Baumwipfelpfad Laurentides, Kanada, konnte das Besucherwachstum 2025 um 23 % deutlich gesteigert werden, während im Elsass, Frankreich, sowie in Avondale, Irland, ein jeweils rund 20 % geringeres Besucheraufkommen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war. Neben einem insgesamt nasskalten Klima in den Sommermonaten hat sich an beiden Standorten gezeigt, dass ähnliche Optimierungen wie an anderen Standorten notwendig sind. Diese stehen im Fokus des laufenden Geschäftsjahres.

Hinweis: Der testierte Konzernabschluss 2025 wird zum 30. Juni 2026 veröffentlicht und Investoren auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet, 12 davon befinden sich heute noch im Bestand der Erlebnis Akademie. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)], Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten betreibt das Unternehmen zusätzlich insgesamt vier Abenteuerwälder. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2025 besuchten insgesamt mehr als 2,1 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. einer Minderheitenbeteiligung). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich von jährlich zwei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG

Walter Steuernagel

T +49 9941 90 84 84 0

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Kontakt Investor Relations (IR4value)

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Vera Müller/Frank Ostermair

T +49 156 78 40 94 59

vera.mueller@ir4value.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting Deutschland Telefon: 09941-908484-0 Fax: 09941-908484-84 E-Mail: info@eak-ag.de Internet: www.eak-ag.de ISIN: DE0001644565 WKN: 164456 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2312030

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