EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group startet KI-Strategie: Erstes Modul bringt digitale Zeichnungsstrecken für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere

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Finexity AG: FINEXITY Group startet KI-Strategie: Erstes Modul bringt digitale Zeichnungsstrecken für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere



21.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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KI-Strategie mit 24-Monats-Roadmap: Erstes Modul geht live, weitere folgen entlang gesamten Wertschöpfungskette

Zwei modulare Zeichnungstrecken: Emittentenprivileg und MiFID II-konform für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere

Plug-and-play: Direkte Integration in bestehende Vertriebskanäle für die Platzierung von Primärmarktlistings

FINEXITY(XETRA: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, launcht mit

FINEXITY Access

, einer modularen Zeichnungsstrecke für den Primärmarktvertrieb von tokenisierten und konventionellen Wertpapieren, das erste Modul einer auf 24 Monate angelegten Transformationsagenda mit dem Ziel einer vollständig KI-gestützten Wertpapier-Wertschöpfungskette von der Emission über den Handel bis zur Abwicklung.

Konkret stehen zu Beginn zwei spezialisierte Zeichnungsstrecken bereit: eine für Emittenten, die im Rahmen des Emittentenprivilegs selbst als Vertrieb auftreten, sowie eine für vertraglich gebundene Vermittler und Vertriebspartner im MiFID-II-Umfeld. Beide Strecken decken tokenisierte und konventionelle Wertpapiere ab und schließen damit die Lücke zwischen der tokenisierten und der traditionellen Kapitalmarktwelt. Damit öffnet FINEXITY klassischen Finanzinstituten, Banken und Beratern den Weg in die tokenisierte Finanzwelt.

FINEXITY Access

ist das erste Modul unserer KI-Strategie und der Startschuss für eine Infrastruktur, die die gesamte Wertschöpfungskette des Kapitalmarkts neu denkt,“ betont

Tim Janssen, CTO FINEXITY Group

. „Wir entwickeln modular, wir entwickeln KI-first, und wir entwickeln für eine Welt, in der tokenisierte und konventionelle Wertpapiere selbstverständlich nicht nur nebeneinander, sondern miteinander existieren."

Das Ziel der Strategie ist klar definiert: eine integrierte, modulare Infrastruktur, die es FINEXITY ermöglicht, Millionen von Transaktionen abzuwickeln, ohne dass das operative Aufwandsniveau proportional mitwächst. In den nächsten 24 Monaten werden weitere KI-Module entlang der gesamten Wertschöpfungskette gelauncht.

Die Integration von

FINEXITY Access

in bestehende Vertriebskanäle erfolgt über eine direkte Checkout-URL: einbettbar in Webseiten, Mailings, digitale Kampagnen oder QR-Codes. Emittenten pflegen ihre Produkte zentral, Vertriebspartner werden strukturiert angebunden und für relevante Angebote freigeschaltet.

Strategisch zentral: FINEXITY integriert erstmals KI-gestützte Komponenten in ausgewählte Prozessschritte. Dazu zählen die unterstützende Vorprüfung von Kundendaten, Identifizierungsverfahren, Angemessenheitsprüfungen und investmentbezogene Informationen. Parallel testet das FINEXITY Capital-Markets-Team bereits eine KI-gesteuerte Listing-Applikation zur Due-Diligence-Prüfung von Emissionsanfragen.

Die ersten Partneranbindungen befinden sich bereits in der Rollout-Phase; erste Vertriebspartner werden die neue Infrastruktur aktiv für ihren Primärmarktvertrieb zeitnah einsetzen, weitere Anbindungen sind in Vorbereitung.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

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