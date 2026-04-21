EQS-News: Hisense läutet den Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein und präsentiert Home-Entertainment der nächsten Generation sowie Smart Living

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Hisense läutet den Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein und präsentiert Home-Entertainment der nächsten Generation sowie Smart Living



22.04.2026 / 01:55 CET/CEST

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QINGDAO, China, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, läutet heute mit dem Start seiner weltweiten Kampagne den 50-tägigen Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein. Als dreimaliger offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft – die Partnerschaft mit der FIFA begann 2018 und wird 2022 fortgesetzt – nutzt Hisense erneut die größte Sportbühne der Welt, um eine neue Generation von Flaggschiff-Produkten ins Rampenlicht zu rücken, die das Erlebnis der Fans beim Zuschauen, Mitfiebern und Vernetzen auf ein neues Niveau heben sollen. sie Bild und Ton in Stadionqualität direkt in Ihr Wohnzimmer.

RGB-MiniLED-Durchbrüche für den ultimativen Spieltag

Im Mittelpunkt der Hisense-WM-Produktpalette steht die neueste Display-Innovation – RGB-MiniLED –, angeführt von der Flaggschiff-Serie UR9 sowie der Premium-Serie UX. Angetrieben von einem RGB-MiniLED-Hintergrundbeleuchtungssystem und dem Hi-View-AI-Engine-RGB-Prozessor erreicht die UR9-Serie eine 100-prozentige BT.2020-Farbabdeckung mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Lebendigkeit. Ausgestattet mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 180 Hz, einem von Devialet abgestimmten 4.1.2-Mehrkanal-Audiosystem und regional optimierten Panels – Anti-Reflection & Glare-Free für Europa, Australien und andere Regionen sowie Obsidian Panel für Nord- und Südamerika – bringt sie Bild und Ton in Stadionqualität direkt in Ihr Wohnzimmer.

Bei einer kürzlich im Home of FIFA in Zürich abgehaltenen Veranstaltung stellte Hisense seine neue 2026 RGB MiniLED-TV-Reihe vor und bestätigte gleichzeitig seine Rolle als offizieller und exklusiver Anbieter von Video-Assistent-Schiedsrichter (VAR)-Überprüfungsfernsehern für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Hisense hat die Bildschirmausstattung im Video Operation Room (VOR-Raum) der FIFA-Weltmeisterschaft auf Hisense RGB-MiniLED-Fernseher aufgerüstet, die einen extrem hohen Farbraum und eine präzise Farbwiedergabe bieten und so eine klare und authentische Wiedergabe von Live-Spielaufnahmen für die Video-Assistenzschiedsrichter ermöglichen.

Die Grenzen des Premium-Displays erweitern

Hisense definiert Home Entertainment mit seinem hochmodernen Laser-Display-Portfolio – angeführt vom XR10 und L9Q – neu und verwandelt Wohnräume in immersive private Stadien für das Spieltagvergnügen.

Der Laserprojektor XR10 bietet eine Verarbeitung der nächsten Generation mit einer Helligkeit von 6.000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 60.000:1 sowie eine intelligente Projektionsfähigkeit von bis zu 300 Zoll, wodurch die Bewegungsschärfe und der Kontrast für jeden spannenden Moment der rasanten Fußballaction verbessert werden. Das L9Q Laser-TV, das FIFA-Präsident Gianni Infantino bei seinem Besuch am Hisense-Stand auf der CES 2026 begeisterte, erzeugt atemberaubende Bildschirme in Kinoqualität von bis zu 200 Zoll mit Ultra-Kurzdistanzprojektion und lebendigen Farben. Zusammen verwandelt dieses Premium-Laser-Ökosystem jedes Zuhause nahtlos in eine lebendige, stadionähnliche Arena und bringt die Spannung und Atmosphäre der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer.

Intelligenteres Wohnen, nahtlos vernetzt

Über die Unterhaltung hinaus verbessert das Haushaltsgeräteportfolio von Hisense das gesamte Spieltagserlebnis durch intelligenteres, vernetztes Wohnen. Die mit dem Red Dot Award ausgezeichnete U8-Klimaanlage verbindet raffiniertes Design mit effizienter Klimaregulierung, während der Kühlschrank der PureFlat Smart Series, der auf der ConnectLife-Plattform basiert, eine nahtlose Interaktion zwischen Geräten ermöglicht – er unterstützt die Essensplanung, das Teilen von Inhalten und die Kommunikation im Haushalt und führt das Konzept einer sozialeren, vernetzten Küche ein.

Fans überall näher zusammenbringen

Während der Countdown zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ immer schneller läuft, verbindet Hisense weiterhin modernste Technologie mit globaler Sportbegeisterung – und bietet ein immersives Fernseherlebnis, vernetzte Erlebnisse und intelligentere Lösungen für den Alltag, die die Menschen näher an das Spiel und aneinander bringen. Durch kontinuierliche Innovationen sowohl im Bereich Home Entertainment als auch bei Haushaltsgeräten bleibt Hisense seiner Vision „Innovating a Brighter Life" treu – und verwandelt alltägliche Momente in außergewöhnliche, gemeinsame Erlebnisse auf der größten Bühne der Welt.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ engagiert sich Hisense in globalen Sportpartnerschaften, um mit Zielgruppen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

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Cision

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