EQS-News: ION führt die obligatorische Überprüfung von Zahlungsempfängern in der EU in großem Maßstab ein

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ION führt die obligatorische Überprüfung von Zahlungsempfängern in der EU in großem Maßstab ein



21.04.2026 / 15:10 CET/CEST

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LONDON, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- ION Treasury, ein globaler Anbieter von Treasury- und Risikomanagementlösungen für Unternehmen, Finanzinstitute und Zentralbanken, gibt heute die Einführung von Funktionen zur Überprüfung des Zahlungsempfängers (Verification of Payee, VoP) in seinen Treasury-Lösungen bekannt. Dadurch können Kunden eine wichtige EU-Zahlungsverordnung einhalten, sobald diese in Kraft tritt.

ION Corporates

Seit ihrer Verabschiedung im Jahr 2024 hat die EU-Verordnung über Sofortzahlungen die Art und Weise verändert, wie Zahlungen abgewickelt werden müssen, und damit die Compliance-Anforderungen für die betroffenen Parteien erhöht. VoP ist nun verbindlich vorgeschrieben und verpflichtet Zahlungsdienstleister und Unternehmen, vor der Ausführung von SEPA-Überweisungen und Sofortzahlungen zu überprüfen, ob der Name des Zahlungsempfängers mit der zugehörigen IBAN übereinstimmt. Dies stellt einen strukturellen Wandel in der Zahlungsabwicklung dar, der direkte Auswirkungen auf die Betrugsbekämpfung, die Zahlungskontrollen und den täglichen Treasury-Betrieb hat.

ION Treasury reagierte frühzeitig, indem es VoP-Funktionen in seine Treasury-Management-Lösungen integrierte; ITS war dabei das erste System im Portfolio von ION Treasury, das unter der neuen Verordnung in den produktiven Betrieb ging. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Kunden die gesetzlichen Anforderungen vom ersten Tag an erfüllen konnten, ohne bestehende Zahlungsabläufe zu stören oder an einem entscheidenden Punkt der regulatorischen Umstellung manuelle Umgehungslösungen einführen zu müssen. Obwohl VoP einen völlig neuen Prozess für Banken, Treasury-Systeme und Unternehmen einführt, sind die ION-Kunden bereits live und wickeln täglich große Zahlungsvolumina unter dem neuen Rahmenwerk ab.

In Zusammenarbeit mit KPMG Deutschland unterstützte ION die Kunden bei der schnellen Umsetzung und der groß angelegten Einführung im operativen Bereich. KPMG Deutschland hat dazu beigetragen, die Einführung und operative Umsetzung von VoP bei mehreren Kunden zu beschleunigen, während ION die volle Verantwortung für die Produktfunktionalität und die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften behält.

„VoP ist nicht nur eine Richtlinienänderung auf dem Papier – es verändert die Art und Weise, wie Zahlungen im Tagesgeschäft autorisiert werden", sagte Philipp Leitner, Co-CTO und Managing Director bei ION Treasury. „Unser oberstes Ziel war es, sicherzustellen, dass unsere Kunden frühzeitig vorbereitet waren und ihre Zahlungsvorgänge auch bei sich ändernden Vorschriften weiterhin zuverlässig abwickeln konnten."

„VoP zwang Banken, Treasury-Systeme und Unternehmen dazu, ihre etablierten Zahlungsprozesse gleichzeitig anzupassen", sagte Nils A. Bothe, Partner im Bereich Finance & Treasury Management bei KPMG Deutschland. „In Zusammenarbeit mit ION haben wir Kunden dabei unterstützt, diese Komplexität zu bewältigen und den Weg von den regulatorischen Anforderungen zur tatsächlichen Umsetzung zügig zu beschreiten."

Deutschland war der erste Markt, auf dem VoP im Rahmen der EU-Verordnung über Sofortzahlungen eingeführt wurde. Da sich diese Technologie nun in ganz Europa verbreitet, versetzt die frühzeitige Vorbereitung von ION Treasury die Kunden in die Lage, sich reibungslos anzupassen, während sich die europäischen Zahlungsgewohnheiten weiter etablieren.

Informationen zu ION

Die ION Group bietet Finanzinstituten, Zentralbanken, Regierungen und Unternehmen geschäftskritische Software für den Handel und die Workflow-Automatisierung, hochwertige Analysen und Erkenntnisse sowie strategische Beratung. Unsere Lösungen und Dienstleistungen vereinfachen komplexe Prozesse, steigern die Effizienz und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung. Wir bauen langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden auf und unterstützen sie dabei, ihr Unternehmen durch kontinuierliche Innovation für nachhaltigen Erfolg neu auszurichten. Weitere Informationen finden Sie unter https://iongroup.com/.

Informationen zu ION Treasury

ION Treasury bietet Unternehmen jeder Größe einzigartige Lösungen für das Treasury- und Risikomanagement an, sowohl als Vor-Ort-Lösung als auch als Cloud-Lösung. Unsere preisgekrönten Lösungen unterstützen Sie bei der Liquiditätssteuerung und tragen dazu bei, operative, finanzielle und Reputationsrisiken zu minimieren. Gemeinsam mit einer weltweiten Gemeinschaft von über 1.100 Kunden gestalten wir die Zukunft der Technologie für Treasury- und Risikomanagement. Weitere Informationen finden Sie unter https://iongroup.com/treasury/.

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KPMG ist ein Zusammenschluss unabhängiger Mitgliedsfirmen mit mehr als 273.000 Mitarbeitern in 143 Ländern und Gebieten. In Deutschland ist KPMG eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit über 14.000 Mitarbeitern an 27 Standorten. Unsere Dienstleistungen gliedern sich in die Geschäftsbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Die Prüfung konzentriert sich auf die Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen. Der Bereich „Tax" umfasst die Steuerberatungsleistungen von KPMG. Der Geschäftsbereich Advisory gliedert sich in die Bereiche Consulting, Deal Advisory sowie Performance & Strategy und vereint dabei unser umfassendes Fachwissen in den Bereichen Wirtschaft, Regulierung und Transaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://kpmg.com/de/de.html

Informationen zu KPMG Deutschland Finance & Treasury Management

Die mehr als 60 Mitarbeiter der Abteilung „Finance & Treasury Management" bei KPMG in Deutschland bilden ein starkes Team, das sich mit den relevanten Fragen des Unternehmens-Treasury bestens auskennt. Unsere Experten unterstützen Sie in allen Bereichen des Treasury- und Finanzrisikomanagements, der Treasury-Buchhaltung, der Treasury-Steuerberatung, der Kapitalmärkte, des Working-Capital-Managements und der Treasury-IT. Unser Beratungsansatz verbindet unsere Dienstleistungsbereiche eng mit unserer Umsetzungskompetenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.kpmg-corporate-treasury.de

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