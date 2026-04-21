EQS-News: IONCHI begrüßt AITO, um gemeinsam mit BMW und Mercedes-Benz Premium-Hochleistungsladenetze in China zu entwickeln

EQS-News: SERES / Schlagwort(e): Joint Venture

IONCHI begrüßt AITO, um gemeinsam mit BMW und Mercedes-Benz Premium-Hochleistungsladenetze in China zu entwickeln



21.04.2026 / 17:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PEKING, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- IONCHI, das Joint Venture von BMW und Mercedes-Benz für Hochleistungsladedienste, gab heute bekannt, dass SERES dem Unternehmen als gleichberechtigter Anteilseigner beitreten wird. Durch diese Beteiligung wird AITO, die Premiummarke der SERES Group, die Entwicklung der Premium-Ladeinfrastruktur von IONCHI unterstützen. Mit diesem Zuwachs bietet IONCHI weiterhin allen berechtigten Fahrzeugen Premium-Ladedienste durch fortschrittliche Technologie und digitale Dienste an, während es den Kunden von BMW, AITO und Mercedes-Benz exklusive Ladeerlebnisse bietet. Die erweiterte Dreiparteien-Partnerschaft markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Premium-Ladenetz und ermöglicht weiteres Wachstum sowie eine größere Kundenreichweite. Jeder der drei Anteilseigner wird einen Anteil von 33,3 % an dem Joint Venture halten.

Post-transaction Rendering

Rendering nach der Transaktion

Gegründet im Jahr 2024, zielt IONCHI darauf ab, Chinas Premium-Elektromobilitätserlebnis durch ein modernstes öffentliches Hochleistungsladenetz zu verbessern. Das Netzwerk bevorzugt erstklassige Standorte in städtischen Gebieten, kombiniert ultraschnelles, zuverlässiges Laden mit Premium-Stationsbetrieb und -wartung, Kundendienst und der Nutzung von 100 % erneuerbarer Energie und bietet den Nutzern ein bequemes, zuverlässiges und nachhaltiges Premium-Ladeerlebnis.

Neue Wachstumsperspektiven durch eine gestärkte Partnerschaft

BMW und Mercedes-Benz begrüßen die Beteiligung von AITO und werden mit dem neuen Partner zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten für die geografische Expansion, Netzdichte und Serviceinnovation von IONCHI zu erschließen. Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement aller Parteien wider, hochwertige Ladeinfrastruktur weiterzuentwickeln und das anhaltende Wachstum der Elektromobilität in China zu unterstützen.

Das Ladenetz von IONCHI zielt darauf ab, allen Elektrofahrzeugkunden Premium-Ladedienste bereitzustellen. Kunden von BMW, AITO und Mercedes-Benz werden zusätzlich zu den Premium-Basisdiensten von IONCHI exklusive Vorteile wie Online-Reservierung und priorisierte Stromzuteilung genießen.

Engagement für nachhaltige Mobilität in China

Durch den kontinuierlichen Ausbau hochwertiger Ladeinfrastruktur und die Integration fortschrittlicher Technologien wird IONCHI weiterhin zur Entwicklung des chinesischen Elektromobilitätsökosystems beitragen. Darüber hinaus teilen alle Anteilseigner eine langfristige Verpflichtung, die Entwicklung nachhaltiger Mobilität in China zu unterstützen.

Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung.

Diese Pressemitteilung wird von HiGuide PR im Auftrag der Seres Group Co., Ltd. herausgegeben.

SERES Logo

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2962059/SERES.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2962058/SERES_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ionchi-begruWt-aito-um-gemeinsam-mit-bmw-und-mercedes-benz-premium-hochleistungsladenetze-in-china-zu-entwickeln-302748928.html

21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2312372 21.04.2026 CET/CEST