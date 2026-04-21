EQS-News: Mensch und Maschine Software SE stellt Q1-Bericht 2026 vor

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Mensch und Maschine Software SE stellt Q1-Bericht 2026 vor



21.04.2026 / 08:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Profitabelstes Quartal der Firmengeschichte

- Wachstumstreiber: MuM-Software & moderate Kosten

- EBIT und Nettogewinn mit zweistelligem Zuwachs

Wessling, 21. April 2026 – Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat das Jahr 2026 mit dem profitabelsten Quartal in der Firmengeschichte begonnen. EBIT und Nettogewinn stiegen zweistellig auf neue historische Firmenrekorde. Wachstumstreiber waren ein solides MuM-Softwaregeschäft und ein moderates Kostenlevel nach der Personal-Konsolidierung im Vorjahr.

Der Konzernumsatz stieg auf EUR 71,56 Mio (Vj 66,02 / +8,4%), davon EUR 34,26 Mio (Vj 32,63 / +5,0%) aus MuM-Software und EUR 37,30 Mio (Vj 33,39 / +11,7%) aus dem Digitalisierungs-Segment. Zum Konzern-Rohertrag von EUR 51,57 Mio (Vj 49,44 / +4,3%) trug die MuM-Software EUR 30,85 Mio (Vj 28,98 / +6,5%) bei, die Digitalisierung EUR 20,72 Mio (Vj 20,47), wobei das schwache Wachstum von +1,2% durch gesunkene Segmentkosten mehr als ausgeglichen wurde.

Beim Betriebsergebnis EBIT wurde mit EUR 18,32 Mio (Vj 16,11 / +13,7%) der beste Quartalswert der Firmengeschichte erzielt, wobei EUR 13,04 Mio (Vj 11,32 / +15,2%) mit MuM-Software erwirtschaftet wurde und EUR 5,28 Mio (Vj 4,79 / +10,3%) im Segment Digitalisierung. Die EBIT-Rendite kletterte auf 25,6% (Vj 24,4%). Auch der Nettogewinn nach Anteilen Dritter kam mit EUR 11,92 Mio (Vj 10,50 / +13,5%) bzw. 73 Cent (Vj 63 / +16%) pro Aktie auf den höchsten Quartalswert aller Zeiten.

Der operative Cashflow, der 2023/24 stark von zeitlichen Abrechnungs-Differenzen bei Autodesk-Dreijahresverträgen profitiert hatte und 2025 entsprechend niedriger ausfiel, ist mit EUR 19,13 Mio (Vj 16,11 / +19%) bzw. 117 Cent/Aktie (Vj 96) wieder im Steigflug.

MuM-Gründer/Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech sind zufrieden: „Auf der Basis des starken Jahresstarts und der reduzierten Kostenbasis behalten wir die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026 unverändert bei, also +11-19% auf 211-226 Cent beim EPS bzw. EUR 54,5-58,5 Mio beim EBIT und planen 220-240 Cent Dividende nach 200 Cent für 2025.“

Titelthema auf dem Umschlag des Q1-Berichts 2026:

„Routinearbeiten in der Software-Entwicklung - einfach an die KI delegiert“

Unternehmensmeldung

21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE Argelsrieder Feld 5 82234 Wessling Deutschland Telefon: +49 (0)815 3933-0 Fax: +49 (0)815 3933-100 E-Mail: investor-relations@mum.de Internet: www.mum.de ISIN: DE0006580806 WKN: 658 080 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2311652

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311652 21.04.2026 CET/CEST