EQS-News: PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von Searchlight Capital Partners

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PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von Searchlight Capital Partners



21.04.2026 / 16:43 CET/CEST

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PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von Searchlight Capital Partners

Mannheim, 21. April 2026 – Die PAUL Tech AG ("

PAUL

" oder das "

Unternehmen

") hat von Searchlight Capital Partners, L.P. ("

Searchlight

"), einer globalen Private-Investment-Gesellschaft, ein strategisches Investment zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums erhalten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird der PAUL Tech AG eine strukturierte Finanzierung in Höhe von EUR 40 Mio. zur Verfügung gestellt. Das Closing der Transaktion ist am 24. März 2026 erfolgt. Mit Searchlight hat PAUL einen starken Finanzierungspartner gewonnen, mit dem der Roll-out des Produktes PAUL Net Zero weiter vorangetrieben werden kann. PAUL Net Zero ist eine integrierte Technologieplattform, die KI-gesteuerte Energieoptimierung und hocheffiziente Wärmepumpensysteme verbindet.

Sascha Müller, CEO, PAUL Tech AG:

"Unser Ziel ist es, bis Ende 2027 Verträge zur grünen Wärmeversorgung für über 100.000 Wohneinheiten zu erreichen. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors leisten."

Patrick Weiden, CFO, PAUL Tech AG:

"Es war uns wichtig, einen finanzstarken Partner mit internationaler Erfahrung zu finden, der auch das zukünftige Wachstum von PAUL mitbegleiten kann. So können wir das Produkt PAUL Net Zero noch stärker skalieren."

Prateek Puri, Partner,

Searchlight:

"Die Technologie von PAUL revolutioniert die Branche. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management das weitere Wachstumspotenzial des Unternehmens zu erschließen."

Searchlight Capital Partners, L.P.

Searchlight ist eine weltweit tätige Private-Investment-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über $ 17 Mrd. und Niederlassungen in New York, London, Miami und Toronto. Searchlight investiert in Unternehmen, in denen das langfristige Kapital und die strategische Unterstützung des Unternehmens die Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.searchlightcap.com.

PAUL Tech AG

Die PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim ist ein dezentraler Wärmeversorger für Bestandsimmobilien. Das Unternehmen ersetzt fossile Heizanlagen durch ein Wärmepumpensystem mit eigener, KI-gestützter Steuerungstechnologie (PAUL Net Zero) und übernimmt Betrieb sowie Wärmelieferung. PAUL reduziert Emissionen im Gebäudebestand und verbessert die Energieeffizienz bis hin zu einer nahezu CO2-neutralen Wärmeversorgung. Verträge für die ersten 100.000 Wohnungen sollen bis 2027 abgeschlossen werden.

Medienanfragen zur PAUL Tech AG:

Klaus Schmidtke

Head of Corporate Affairs / Pressesprecher

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim, Germany

+49 151 46680605

klaus.schmidtke@paul.tech

,

PAUL Tech AG – Pioneering Energy Transition

www.paul.tech

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