EQS-News: Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren

21.04.2026 / 09:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) hat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ihre Entscheidung mitgeteilt, dass sie die Kriterien zur Erteilung der Lizenz für die Spielzeit 2026/2027 in der 1. Bundesliga als gegeben ansieht.

Die Lizenzerteilung erfolgte ohne Bedingungen und/oder Auflagen.

Dortmund, 21. April 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax:+ 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail:aktie@bvb.de
Internet:https://aktie.bvb.de/
ISIN:DE0005493092
WKN:549309
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2311916
Ende der MitteilungEQS News-Service

2311916 21.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News