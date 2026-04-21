EQS-News: Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren
EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren
21.04.2026 / 09:56 CET/CEST
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Die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) hat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ihre Entscheidung mitgeteilt, dass sie die Kriterien zur Erteilung der Lizenz für die Spielzeit 2026/2027 in der 1. Bundesliga als gegeben ansieht.
Die Lizenzerteilung erfolgte ohne Bedingungen und/oder Auflagen.
Dortmund, 21. April 2026
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
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|44137 Dortmund
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