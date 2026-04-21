EQS-News: Shelly Group SE veröffentlicht Investors Report 2025 als etabliertes Transparenzformat

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group SE veröffentlicht Investors Report 2025 als etabliertes Transparenzformat



21.04.2026 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group SE veröffentlicht Investors Report 2025 als etabliertes Transparenzformat

Vertriebsausbau in wichtigen europäischen Märkten

Neue Produktkategorien erweitern adressierbare Märkte

Aufnahme in den SDAX erweitert Investorenbasis



Sofia / München, 21.April 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat im Zuge der Aufnahme in den SDAX die zweite Auflage ihres Investors Reports für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das etablierte Format bietet internationalen Investoren einen strukturierten Überblick über Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen und operative Entwicklung auf Basis des IFRS-Abschlusses in Euro.

Die Shelly Group blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück: Der Konzernumsatz stieg um rund 40 % auf EUR 149,7 Mio., das bereinigte EBIT um 46,7 % auf EUR 37,8 Mio. bei einer bereinigten EBIT-Marge von 25,3 %. Alle Regionen verzeichneten zweistellige Wachstumsraten und unterstreichen die zunehmende internationale Skalierung.

Das Wachstum wurde durch den Ausbau der Vertriebsstruktur, eine stärkere internationale Marktdurchdringung sowie ein erweitertes Produktportfolio getragen. Im Professional-Segment wurde das Installateur-Netzwerk auf über 5.300 Installateure ausgebaut.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Verwaltungsrat einen Konzernumsatz zwischen EUR 195,0 Mio. und EUR 205,0 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 47,0 Mio. und EUR 52,0 Mio.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE: „Der Investors Report ist ein zentraler Bestandteil unserer Kapitalmarktkommunikation und schafft Transparenz über die Treiber unseres Geschäftsmodells. Auf Basis unserer erweiterten Vertriebsstruktur und neuer Produktkategorien wollen wir unser Wachstum fortsetzen.“



Investors Report

Der Investors Report steht zur Verfügung unter: Home > Publications > Financial Results.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2312390

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312390 21.04.2026 CET/CEST