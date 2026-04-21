EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE
STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.04.2026 / 11:06 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien,  21.4.2026

Überblick

 
1. Emittent: STRABAG SE
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)
Vorname Name/Nachname Sitz Staat
  BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich
  RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. Wien Österreich
Hans Peter Haselsteiner    
  Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich
  UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich
  UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich
  UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich

4. Namen der Aktionäre:  
5. Datum der Schwellenberührung: 17.4.2026
 
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) 		Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)

Summe von
7.A + 7.B in %
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung
53,59 %
24,11 %
77,69 %
118 221 982
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
55,59 %
24,11 %
79,69 % 		 



Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
Namensaktien   2   0,00 %
AT000000STR1   63 351 612   53,59 %
Subsumme A 63 351 614 53,59 %
 
B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,11 %
    Subsumme B.1 28 500 001 24,11 %
 
B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    


 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Has Peter Haselsteiner   0,06 %   0,06 %
2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,87 %   26,87 %
3 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.   5,89 %   5,89 %
4 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 3 7,70 %   7,70 %
5 UNIQA Insurance Group AG   0,02 %   0,02 %
6 UNIQA Österreich Versicherungen AG 5 11,59 %   11,59 %
7 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 6 1,45 %   1,45 %
           
 
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
 
10. Sonstige Kommentare:
Von den im Feld 7A angeführten 63.351.614 Stück Aktien (rund 53,59%), die die in Feld 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 57.000.002 Stück (rund 48,21%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 6.351.612 Stück Aktien (rund 5,37%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.

Mit 17.04.2026 hat die UNIQA Österreich Versicherungen AG 2.364.440 Stück Aktien übertragen, die nicht syndiziert sind.

Durch die Übertragung (§ 130 BörseG 2018) dieser 2.364.440 Stück Aktien hat

(a)   UNIQA Insurance Group AG den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält

(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.188.641 Stimmrechte / rund 49,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;

sowie

(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 86.688.642 Stimmrechte / rund 73,33% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;

und

(b)   UNIQA Österreich Versicherungen AG den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält

(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.183.126 Stimmrechte / rund 49,22% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;

sowie

(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 86.683.127 Stimmrechte / rund 73,32% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%.

Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.
 

 Wien am  21.4.2026
 

21.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet: www.strabag.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2311914  21.04.2026 CET/CEST

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