EU uneins über Aussetzung von Assoziierungsabkommen mit Israel

Brüssel, 21. ⁠Apr (Reuters) - Mehrere europäische Länder dringen auf eine Aussetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel. Bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg forderten am Dienstag unter anderem Spanien und Irland diesen Schritt. Sie begründeten dies mit der humanitären Lage im Gazastreifen, dem ‌israelischen Siedlungsbau im Westjordanland sowie einem neuen Gesetz zur Todesstrafe. Die EU-Staaten sind in dieser Frage jedoch gespalten. Deutschland lehnt Strafmaßnahmen gegen Israel kategorisch ab. Diplomaten ⁠erwarten vorerst ⁠keine Entscheidung darüber, ob und wie die Europäische Union ihre Politik gegenüber Israel ändert.

Europas Glaubwürdigkeit stehe auf dem Spiel, sagte der spanische Außenminister Jose Manuel Albares. Deutschland hält an seiner bisherigen Haltung fest und pocht auf den Dialog. Bundesaußenminister Johann Wadephul erklärte, man habe die Einführung der Todesstrafe kritisiert und vertrete ‌eine klare Position zur Gewalt jüdischer Siedler. Die Bedingungen ‌für eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern müssten jedoch durch einen kritischen und konstruktiven Dialog mit Israel geschaffen werden. Sanktionen gegen Israel halte die Bundesregierung für "unangebracht", sagte Wadephul.

Der dänische ⁠Außenminister Lars Lokke Rasmussen verwies auf die aktuelle Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. ‌Es zeichne sich keine Mehrheit dafür ⁠ab, das EU-Abkommen mit Israel anzutasten. Der belgische Außenminister Maxime Prevot sagte, eine vollständige Aussetzung sei angesichts der unterschiedlichen Positionen in der EU wohl unrealistisch. Sein Land fordere jedoch zumindest eine teilweise Suspendierung.

Die EU-Kommission hatte im ‌September vorgeschlagen, einige handelsbezogene Bestimmungen des ⁠seit dem Jahr 2000 geltenden Abkommens ⁠auszusetzen. Davon wären israelische Exporte im Wert von rund 5,8 Milliarden Euro betroffen. Israel hatte die Pläne damals als moralisch und politisch verfehlt zurückgewiesen. Eine Suspendierung der Handelsvereinbarung erfordert eine qualifizierte Mehrheit. Dies setzt die Zustimmung von 15 der 27 EU-Mitgliedsstaaten voraus, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen.

Ein vollständiges Einfrieren des Assoziierungsabkommens bedarf hingegen eines einstimmigen Beschlusses. Die EU ist der größte Handelspartner Israels. Der Warenhandel zwischen beiden Seiten belief sich nach EU-Angaben im Jahr ⁠2024 auf 42,6 Milliarden Euro.

(Bericht von Lili Bayer, Inti Landauro, Charlotte Van Campenhout, Solsvik Terje, Sudip Kar-Gupta und Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)