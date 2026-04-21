Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.04.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3MBericht 1. Quartal 2026
BAWAG GroupBericht 1. Quartal 2026
ChubbBericht 1. Quartal 2026
DanaherBericht 1. Quartal 2026
GE Aerospace (General Electric)Bericht 1. Quartal 2026
HalliburtonBericht 1. Quartal 2026
Interactive BrokersBericht 1. Quartal 2026
Intuitive SurgicalBericht 1. Quartal 2026
Mensch und Maschine SoftwareBericht 1. Quartal 2026
MSCIBericht 1. Quartal 2026
Northrop GrummanBericht 1. Quartal 2026
RTX CorporationBericht 1. Quartal 2026
SaipemBericht 1. Quartal 2026
United AirlinesBericht 1. Quartal 2026
UnitedHealth GroupBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UnitedHealth
Intuitive Surgical
BAWAG Group
RTX Corporation
GE Aerospace
3M
Mensch und Maschine Software
Danaher
Halliburton
United Airlines
Northrop Grumman
Chubb
Interactive Brokers
MSCI
Saipem

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