Iran-Krieg dämpft Reisenachfrage - Unsicherheit über Preise

- von Ilona ⁠Wissenbach

Frankfurt, 21. Apr (Reuters) - Steigende Preise für Tickets und Reisen sowie die Sorge über Flugstreichungen wegen Kerosinmangels bremsen die Reisenachfrage. Derzeit zeige sich eine spürbare Zurückhaltung bei Neubuchungen, erklärte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Dienstag. "Viele potenzielle Reisende verschieben ihre Entscheidungen, wägen Risiken stärker ab und halten sich Optionen länger offen", erklärte der DRV auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. In Zeiten der Unsicherheit biete die Pauschalreise den ‌Vorteil fester Preise. Allerdings könne es vereinzelt Veranstalter geben, die dank Preisanpassungsklauseln nachträglich einen Zuschlag für höhere Kosten verlangen könnten.

"In den vergangenen Wochen ist im Zuge des Nahost-Konflikts eine spürbare Zurückhaltung bei Urlaubern zu beobachten", erklärte auch das ⁠Online-Buchungsportal Holidaycheck. Die ⁠Preise für Sommerurlaub seien im Schnitt zehn bis 20 Prozent höher als im Vorjahr, derzeit aber stark in Bewegung. So erhöhten die Reiseveranstalter Kapazitäten in stark nachgefragten Regionen, dadurch sänken Preise wieder - für Hurghada in Ägypten zum Beispiel von März auf April um 15 Prozent, für Mallorca um sechs Prozent. Andererseits gibt es Preissteigerungen - Urlaub auf den Azoren koste 16 Prozent mehr, auf Sizilien 13 Prozent mehr.

Die Kerosinpreise haben sich seit Ausbruch des Krieges Ende Februar mehr als verdoppelt. Zum ‌Teil sind Fluggesellschaften durch Termingeschäfte vor den Preissprüngen geschützt. Trotzdem steigen die ‌Ticketpreise, zumal auch das Angebot der Airlines vom Golf noch eingeschränkt ist. Nach einer Analyse des Umweltverbandes Transport & Environment stiegen die Treibstoffkosten für Langstreckenflüge aus Europa um durchschnittlich 88 Euro pro Passagier. Bei Flügen innerhalb Europas waren es Mitte April im Vergleich zum 28. Februar, ⁠kurz vor Beginn des Krieges, 29 Euro. So steige die Spritrechnung für einen Flug von Barcelona nach Berlin um 26 ‌Euro pro Passagier, für die Strecke von Paris nach New York ⁠sogar um 129 Euro.

KEROSINTANKS IM BLICK

Derzeit geht die Sorge um, dass aufgrund der Lieferausfälle aus Nahost Kerosin in der Ferienzeit knapp werden könnte und die Airlines aus Treibstoffmangel Flüge streichen müssten. "Der Sommerurlaub 2026 ist nicht in Gefahr – die Versorgungslage ist stabil", betonte der DRV mit Verweis auf jüngste Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), ‌dass es "aktuell" genug Kerosin gebe. Der internationale Airline-Verband IATA und die ⁠Internationale Energieagentur IEA warnten aber, es könne ab ⁠Ende Mai zu Engpässen kommen. Das hielt auch die Runde bei Reiche mit Vertretern von Luftfahrt- und Mineralölwirtschaft am Montag für möglich. Die EU-Kommission stellt am Mittwoch einen Plan zur Abwehr einer Versorgungskrise vor.

Die Reisebranche war mit guten Buchungszahlen ins Jahr gestartet, viele Verbraucher hatten schon im vergangenen Jahr weit im Voraus den Sommerurlaub gebucht. Jetzt werde wegen der Nahost-Krise wieder kurzfristiger entschieden, erklärte der DRV. Die Reiselobby erklärte, nach Erfahrungen mit früheren Krisen erhole sich die Nachfrage aber schnell, wenn sich die Lage beruhigt. "Reisende weichen eher auf andere Ziele aus, als ganz auf das Reisen zu verzichten."

Nachträgliche Preiserhöhungen sind nicht auszuschließen, auch wenn nach Einschätzung des DRV von dieser Möglichkeit die meisten Anbieter keinen Gebrauch ⁠machen dürften. Denn bei gestiegenen Steuern und Gebühren oder höheren Kerosinkosten können Preisanpassungsklauseln greifen. Danach kann der Preis einer Pauschalreise bis 20 Tage vor Abreise um maximal acht Prozent angehoben werden.

(Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)